Ракетная атака России отключила Молдове экспорт из Румынии и включила русофобию у властей
После массированной ракетной атаки России на инфраструктуру Украины во многих районах Молдовы погас свет. Но ничего такого разрушительного через границу не залетало.
Просто братская Румыния отключила высоковольтную линию Вулканешты-Исакча, чтобы стабилизировать собственную систему — из-за падения генерации на Украине, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Дело в том, что Молдова сейчас закупает 85% электричества в Румынии, платя в 4 раза дороже, чем раньше, когда дешевая энергия поступала из геополитически неправильного Приднестровья.
“Экспортная” высоковольтная линия Вулканешты-Исакча отключена
карта отключений света в Молдове
Это ничуть не смутило прозападные власти в Кишиневе. У них на любой случай заготовлены антироссийские заявления.
«Сегодня кремлевский режим запустил 100 ракет по Украине — рекордное число. Атаки России на Украину также привели к автоматическому отключению линии, обеспечивающей транспортировку электроэнергии в нашу страну, и десятки населенных пунктов остались без электричества. Война, развязанная Россией, должна быть остановлена!», – написала в американской соцсети гражданка Румынии и молдавский президент Майя Санду.
«Уоф, Майя, уоф. Молчание – золото, а также газ и электричество», – шикнула в своем ТГ-канале на лидершу тележурналистка Елена Левицкая-Пахомова.
Не помогло. Поток русофобии из Кишинева продолжал изливаться.
«Риск оказаться без электричества остается высоким, и мы вновь призываем Россию прекратить атаки на критически важную инфраструктуру Украины. Миллионы украинцев и десятки тысяч молдаван страдают из-за непонятных амбиций», – написал спикер молдавского парламента Игорь Гросу.
«Российская агрессия против Украины напрямую затрагивает и нашу страну. Риск отключения электроэнергии остается высоким. Любая бомбардировка Россией украинских электростанций может привести к повторению сегодняшней ситуации», – подтяфкнул вице-премьер Андрей Спыну.
«Каждая бомба, падающая на Украину, затрагивает и Молдову», – присоединился к дружному хору министр иностранных дел Нику Попеску.
«Привет шестому интернационалу беззубых политических цыган Санду», – прокомментировал ситуацию российский политолог Армен Гаспарян.
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