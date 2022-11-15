Ракетная атака России отключила Молдове экспорт из Румынии и включила русофобию у властей

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Новости Украины

После массированной ракетной атаки России на инфраструктуру Украины во многих районах Молдовы погас свет. Но ничего такого разрушительного через границу не залетало.

Просто братская Румыния отключила высоковольтную линию Вулканешты-Исакча, чтобы стабилизировать собственную систему — из-за падения генерации на Украине, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Дело в том, что Молдова сейчас закупает 85% электричества в Румынии, платя в 4 раза дороже, чем раньше, когда дешевая энергия поступала из геополитически неправильного Приднестровья.

“Экспортная” высоковольтная линия Вулканешты-Исакча отключена

карта отключений света в Молдове

Это ничуть не смутило прозападные власти в Кишиневе. У них на любой случай заготовлены антироссийские заявления.

«Сегодня кремлевский режим запустил 100 ракет по Украине — рекордное число. Атаки России на Украину также привели к автоматическому отключению линии, обеспечивающей транспортировку электроэнергии в нашу страну, и десятки населенных пунктов остались без электричества. Война, развязанная Россией, должна быть остановлена!», – написала в американской соцсети гражданка Румынии и молдавский президент Майя Санду.

«Уоф, Майя, уоф. Молчание – золото, а также газ и электричество», – шикнула в своем ТГ-канале на лидершу тележурналистка Елена Левицкая-Пахомова.

Не помогло. Поток русофобии из Кишинева продолжал изливаться.

«Риск оказаться без электричества остается высоким, и мы вновь призываем Россию прекратить атаки на критически важную инфраструктуру Украины. Миллионы украинцев и десятки тысяч молдаван страдают из-за непонятных амбиций», – написал спикер молдавского парламента Игорь Гросу.

«Российская агрессия против Украины напрямую затрагивает и нашу страну. Риск отключения электроэнергии остается высоким. Любая бомбардировка Россией украинских электростанций может привести к повторению сегодняшней ситуации», – подтяфкнул вице-премьер Андрей Спыну.

«Каждая бомба, падающая на Украину, затрагивает и Молдову», – присоединился к дружному хору министр иностранных дел Нику Попеску.

«Привет шестому интернационалу беззубых политических цыган Санду», – прокомментировал ситуацию российский политолог Армен Гаспарян.