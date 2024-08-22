Ракетному удару Киева подвергся порт «Кавказ» – дым видят Керчь и вся Тамань

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Оперштаб Краснодарского края сообщил об атаке на железнодорожный паром с топливными цистернами в порту «Кавказ».

Возник пожар и детонация, дым виден с правого берега Керченского пролива, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Площадь пожара и информация о пострадавших уточняется. Предварительно в железнодорожный паром «Конро Трейдер» попала ракета «Нептун». До этого по сигналу «воздушная тревога» было остановлено движение по Крымскому мосту.

«В Порт-Кавказе попадание пришлось на паром с топливными цистернами. Собственно, дым от пожара – это как раз от них. Степень повреждения парома пока не ясна», – пишет в своем телеграм-канале обозреватель Борис Рожин.

По не уточненным данным, есть жертвы среди экипажа парома.

За несколько часов до атаки натовская авиация вела активную разведу у крымского побережья.

«Сразу четыре самолёта дальней радиолокационной разведки Boeing RC-135W Rivet Joint, Boeing P-8A Poseidon и два Boeing E-3A Sentry ведут разведку полуострова над территорией Румынии, в зоне особого внимания Севастополь и западный Крым. Не игнорируйте тревоги! Ожидаем провокаций!», – предупредил в своем тг-канале крымский блогер Александр Талипов.

О готовящихся провокациях были предупреждены и сотрудники переправы. Сегодня утром уже звучал сигнал «воздушной тревоги» в порту «Крым» и в порту «Кавказ». На 15 минут было остановлено движение по Крымскому мосту.

«По порту «Кавказ» били из Одесской области, предположительно ракетами «Нептун». Киев напрашивается на ответные зубодробительные меры. И похоже, что делает это вполне сознательно», – комментирует журналист Сергей Мардан.