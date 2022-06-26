Ракетные удары по Киеву: Украинские СМИ разгоняют фейки

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Новости Украины

Украинские СМИ с самого утра обрушили лавину фейков относительно российских ракетных ударов по Киеву, уверяя, будто бы их целью были жилые дома.

В официальном телеграм-канале Минобороны РФ появились разъяснения, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинские источники говорят исключительно об ударе по жилой девятиэтажке. Однако не указывают, что именно за этим домом находится оборонный завод «Артем», на котором производят авиационные управляемые ракеты класса «воздух-воздух» и снаряды для артиллерии. На фото видно, что прилетело по цехам завода. Именно он, как объект военной инфраструктуры, был целью, и по нему уже наносили удар в апреле. Тогда украинские СМИ тоже говорили об ударе по жилому дому – абсолютно по той же схеме, что и в этот раз. Факты повреждений завода говорят о том, что удар был направлен именно на «Артем», а в девятиэтажку попала ракета ПВО, как это было, например, в Одессе или в Киеве. Каналы публикуют видео, как ракета ПВО падает в жилые массивы. На фото с разрушениями дома видно, что повреждения не только сверху, но и снизу жилого здания, что также подтверждает версию о падении. При этом ракета МО попадает точно в цеха завода «Артем», – отмечается в сообщении.

Интересно, что в качестве примера фейков приводится скриншот украинского издания Страна, которое долгое время считалось пророссийским, но с начала СВО перешло на сторону бандеровского режима

Бывший киевский тележурналист Максим Равреба, вынужденный покинуть Украину, обращает внимание на другие нестыковки.

Во-первых, напоминает он, удар по заводу «Артем» уже наносился в апреле, и тогда тоже взрывной волной повредило расположенный рядом жилой комплекс Львовский квартал, кадры откуда демонстрировали сегодня украинские СМИ.

Однако еще в апреле власти уверяли, что жильцы из дома эвакуированы. Но сегодня печально известный советник МВД Антон Геращенко показал журналистам российский паспорт, якобы выброшенный взрывной волной из многоэтажки – документы, по словам Геращенко, принадлежали женщине – гражданке РФ, давно жившей на Украине.

«После апрельского прилета жильцов, как писали СМИ, эвакуировали, дом должен был пустовать. Но сегодня СМИ пишут о спасенной девочке, ее маме и погибшем папе… Даже паспорт нашелся. Его выбросило взрывной волной. Инфа транслируется с захваченного и контролируемого СБУ аккаунта журналиста Дмитрия Джангирова. Последний был похищен, его местонахождение неизвестно», – обратил внимание Равреба.

Изучив фото документа, он приходит к выводу – «паспорт просрочен еще год назад».

«Дальше – больше. С утра СМИ, с подачи официальных властей писали, что прилет накрыл семью, жившую в этом доме. Отец семейства погиб, мать – обладательница вот этого просроченного российского заграна (читаем имярек) «вытащена из-под завалов», ребенка спасли… Где интервью жильцов дома, которым повезло? Или, все-таки, дом был эвакуирован, как об этом писали в СМИ? Тогда, что делали в доме родители этой девочки? Мама девочки якобы обладала загранпаспортом РФ и была спасена (выпилена) из завала. Есть видео якобы выпиливания, но на нем нет самой женщины. Имя на загране – Волкова Екатерина Алекандровна, 1987 года рождения. А чего фамилию девочки не назвали, хотя сказали, что паспорт ее мамы?» – обращает внимание Равреба на нестыковки.

Он также пишет о странной работе спасательных служб Киева – пожарные депо находятся в шести минутах езды (в условиях пустых дорог во время комендантского часа), однако МЧС прибыли лишь через 40 минут.

Донецкий журналист Игорь Гомольский констатирует: после ударов по Киеву число обстрелов украинской группировкой ДНР уменьшается.

«Осмелюсь заявить, что никакой радости у жителей Донбасса относительно страданий непричастных людей не наблюдал и не наблюдаю. Радость – оттого, что у нас здесь стало чуточку потише. И тому, что это может скорее закончиться, тоже радуемся, да. Но какого-то, хоть сколько-нибудь ярко выраженного людоедства, – за восемь лет особо не видел и не вижу сейчас», – комментирует Гомольский.

Писатель Захар Прилепин считает, что удары по Киеву – политический сигнал Западу.

«В день открытия саммита G7 в Баварии, киевские прилёты – это привет некоторым геополитическим игрокам, которые до сих пор рассматривают вариант ввода военного контингента на территорию Украины. «Если вы так сделаете – вам прилетит», – вот что это значит», – поясняет Прилепин.