Ракетные удары по всей Украине. Кривое ПВО ВСУ снова убивает людей

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На Украине сообщают о множественных ракетных ударах сразу в нескольких областях.

Видео и фото публикуют местные телеграм-каналы, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сообщается о взрывах в Киеве, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Кривом Роге, Виннице, п также в Николаевской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Сумской областях.

Губернатор Харьковской области Олег Синегубов заявил, что зафиксировано два прилета по объекту критической инфраструктуры в области. В Харькове также не работает метро.

Сейчас электроэнергия отключена в Киеве, Кировограде, Харькове, Днепропетровске, в Запорожской, Ивано-Франковской, Житомирской, Винницкой областях.

Украинские ПВО сработали плохо – в украинских пабликах пишут, что из-за сильного тумана по всей стране. Также в местных тг-каналах традиционно продолжают угрожать гражданам уголовным преследованием, требуя не публиковать результаты ракетных прилетов.

В Днепропетровске, по предварительным данным, ракета ПВО ВСУ, сбившись с курса, разрушила многоэтажный жилой дом. На месте прилета пылает пожар.

Местные СМИ сообщают, что под завалами находятся люди, вероятно, жильцы дома. По предварительной информации, речь идёт как минимум о десяти раненых.

«Ни один из этапов калибровки с октября не обходился без попаданий зенитных ракет по жилым домам», – отметил военный эксперт Борис Рожин в своём телеграм-канале.