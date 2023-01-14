Ракетные удары по всей Украине. Кривое ПВО ВСУ снова убивает людей

Сергей Вредников.  
14.01.2023 18:40
  (Мск) , Донецк
Просмотров: 2057
 
Война, Дзен, Общество, Украина


На Украине сообщают о множественных ракетных ударах сразу в нескольких областях.  

Видео и фото публикуют местные телеграм-каналы, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора». 

На Украине сообщают о множественных ракетных ударах сразу в нескольких областях.   Видео и фото...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


Сообщается о взрывах в Киеве, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Кривом Роге, Виннице, п также в Николаевской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Сумской областях. 

Губернатор Харьковской области Олег Синегубов заявил, что зафиксировано два прилета по объекту критической инфраструктуры в области. В Харькове также не работает метро.  

Сейчас электроэнергия отключена в Киеве, Кировограде, Харькове, Днепропетровске, в Запорожской, Ивано-Франковской, Житомирской, Винницкой областях.  

 

Украинские ПВО сработали плохо – в украинских пабликах пишут, что из-за сильного тумана по всей стране. Также в местных тг-каналах традиционно продолжают угрожать гражданам уголовным преследованием, требуя не публиковать результаты ракетных прилетов.

 

В Днепропетровске, по предварительным данным, ракета ПВО ВСУ, сбившись с курса, разрушила многоэтажный жилой дом. На месте прилета пылает пожар.  

Местные СМИ сообщают, что под завалами находятся люди, вероятно, жильцы дома. По предварительной информации, речь идёт как минимум о десяти раненых. 

 

«Ни один из этапов калибровки с октября не обходился без попаданий зенитных ракет по жилым домам», – отметил военный эксперт Борис Рожин в своём телеграм-канале. 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Январь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть