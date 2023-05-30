Ракетные удары РФ могут стать оправданием отказа от «контраступа» – Корнейчук

Украинского контрнаступления нет, и его проведение особо и не планируется.

Об этом на канале «Дикий Live» заявил киевский политолог Дмитрий Корнейчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Всё, что происходит с ракетными обстрелами, ещё и отвлечение внимания от того, что нету никакого контрнаступления, и, как я понимаю, не особо оно и планируется.

Я обратил внимание на некоторые заявления нашей власти, в которых она говорит о том, что (это и западные СМИ писали) усиление ракетных обстрелов – это такой механизм не допустить украинское контрнаступление, для того, чтобы показали, что если вы пойдёте в контрнаступление, мы будем вас разносить ракетами», – сказал эксперт.