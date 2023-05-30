Ракетные удары РФ могут стать оправданием отказа от «контраступа» – Корнейчук
Украинского контрнаступления нет, и его проведение особо и не планируется.
Об этом на канале «Дикий Live» заявил киевский политолог Дмитрий Корнейчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Всё, что происходит с ракетными обстрелами, ещё и отвлечение внимания от того, что нету никакого контрнаступления, и, как я понимаю, не особо оно и планируется.
Я обратил внимание на некоторые заявления нашей власти, в которых она говорит о том, что (это и западные СМИ писали) усиление ракетных обстрелов – это такой механизм не допустить украинское контрнаступление, для того, чтобы показали, что если вы пойдёте в контрнаступление, мы будем вас разносить ракетами», – сказал эксперт.
«По сути этот механизм тоже используется. Если не будет контрнаступления, можно будет сказать, что мы не пошли в это контрнаступление, потому что начались массированные ракетные обстрелы, и мы понимали, чем это может закончиться, там, смертью большого количества мирных людей.
Потому что у Путина вдруг оказалось, как всегда, ракеты не закончились, как нам рассказывали», – сказал Корнейчук.
Спасибо!
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