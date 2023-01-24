«Ракетные удары сорвали поставки танков для ВСУ» – киевский военный эксперт

Вадим Москаленко.  
24.01.2023 17:13
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Транспорт, Украина


Отсрочка предоставления Украине натовских танков – решение политическое, не в последнюю очередь обусловленное ударами ракет и дронов ВС РФ по железнодорожной и энергетической инфраструктуре.

Об этом в эфире интернет-канала «Да это так» заявил украинский военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Отсрочка предоставления Украине натовских танков – решение политическое, не в последнюю очередь обусловленное ударами...

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Он обратил внимание на характеристики немецких танков.

«Он ломается. Например, выстрелов можно произвести 50 или 100 в день. Если больше, там танковая пушка у «Леопарда» 500 выстрелов. У нас в день 500 выстрелов. Пушка «летит», её надо менять, где ты её возьмёшь? От нас надо логистическое плечо с восточного фронта вести в Польшу или в Чехию, представляете? Ещё же северный сосед бьёт по нашим путям, по трансформаторам. А поезда-то ездят на электричестве, это же надо тяжёлые эшелоны, танки трейлерами не отвезёшь, это 60 тонн, у нас мосты не выдержат», – сказал эксперт.

«Поэтому, с одной стороны, не дали, потому что тяжёлое обслуживание, следующее логистика, инженерно-технический персонал, обслуживания. И самое главное – как только он загорится на поле боя (во время иракской войны они не горели, их не подбивали, потому что американцы и коалиция вели чуть-чуть другую войну, а у нас война на уровне Второй мировой), представьте, он загорится, и что будет для военно-промышленного комплекса? Те же «Леопарды». Сразу же подумают – покупать нам, может, у Израиля или у французов купить.
Это не военный вопрос. Военные всегда решают проблемы очень быстро, здесь вопрос политический», – объяснил Стариков.

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