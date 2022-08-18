Ракетный ответ России на вступление в НАТО Финляндии и Швеции

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По заявлению глав двух скандинавских государств – соседок России, их вступление в НАТО следует расценивать как меры повышения безопасности на фоне «агрессивного поведения России на Украине». Эту же слабоумную формулу эхом повторяют руководство США и НАТО, сваливая на нашу страну вину за вступление в военный альянс Финляндии и Швеции.

Не надо быть бабой Вангой или семи пядей во лбу для понимания, что два бывших нейтральных государства, долгие десятилетия получавшие немало политических и экономических преференций благодаря своему статусу, больше проиграли, чем выиграли от вступления в НАТО, поддавшись на увещевания Вашингтона – замкнуть на севере дугу противостояния с Россией.

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Начиная с «исторического» саммита НАТО в Мадриде, среди прибалтийских «шпрот» и скандинавских неофитов раздаётся молодецкое уханье, что теперь-то, с двумя новыми членами, военный альянс сделает Балтийское море внутренней лужей НАТО, перекрыв из неё России все входы и выходы.

И хрен бы со «шпротами», давно расставшихся с мозгами и здравым смыслом на почве пещерной русофобии. Непонятно, какие соображения двигали руководствами и общественностью Финляндии и Швеции, за здорово живёшь намалевавших на своих лбах мишени для ударов российских ракет.

Ведь не думали же в Хельсинки и Стокгольме, что Москва будет безучастно наблюдать, как национальные интересы и безопасность России в очередной раз подвергаются угрозам, теперь уже на Балтике.

Мелкая крыса Литва своими действиями уже доказала, что ни в грош не ставит соглашение между Россией и ЕС о доступе в Калининградскую область, а теперь угроза нависла и над северной столицей России – Санкт-Петербургом.

В связи с этими событиями назрел вопрос усиления Балтийского флота России, и нашей стране есть, чем ответить на новый вызов.

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО имеет две особенности.

Во-первых, оба государства указали в заявке на вступление, что никаких иностранных баз и ядерного оружия на их территории не будет.

Нам от этого скандинавского условия ни тепло, ни холодно, поскольку у нас же под боком разлеглась Прибалтика, где иностранные базы есть, причём с их территории даже удобнее осуществлять блокаду Петербурга.

И тонкость в том, что вызов есть вызов и, в случае серьёзной заварухи, Финляндию и Швецию не спасёт отсутствие чего-то там на их территории. Если США и Брюсселю понадобится – на их территории появится всё, что необходимо НАТО для агрессии против России, и нам придётся действовать на упреждение.

Во-вторых, окончательное вступление в НАТО обоих государств до сих пор не ратифицировали несколько членов альянса, среди которых главным противником выступает Турция.

Хельсинки и Стокгольм до сих пор не депортировали на суд и расправу в Анкару своих курдских граждан, членов Рабочей Партии Курдистана, что было оговорено в подписанном на саммите соглашении.

Надо думать, Эрдогану плевать с высокой колокольни на каких-то там шведских и финских курдов – ему куда важнее прогнуть американцев на поставки истребителей F-35 и «легализацию» ЗРК С-400, тем более что гражданин султан договорился с Россией о поставках ещё одного полкового комплекта этих замечательных систем ПВО.

То, что настырный Эрдоган получит или одно, или другое – сомнения не вызывает, но эта «вилка» даёт России время подготовиться к моменту, когда членство скандинавских соседок в НАТО станет полноценным, и начнутся связанные с новым статусом структурные подвижки.

Итак, каким образом Россия будет реагировать, если проблемным соседям и впрямь придёт в голову нездоровая мысль заблокировать её в Балтийском море, создав угрозу Петербургу и Калининградской области?

Учитывая специфику Балтики, России не придётся заморачиваться со строительством крупных боевых кораблей для противодействия новым вызовам. Балтфлоту предстоит усиление малыми ракетными кораблями.

Как говорится, мал золотник, да дорог.

Состав БФ до конца текущего года или к началу следующего должны пополнить четыре «Каракурта» проекта 22800 и два «Буян-М» проекта 21631.

МРК типа “Каракурт”

Во всяком случае, совсем недавно была начата подготовка к испытаниям группы малых ракетных кораблей с чётким прицелом на Балтику.

МРК типа “Буян-М” в Севастополе

Казалось бы, какую угрозу могут нести шесть МРК объединённым ВМС НАТО в Балтийском море? Серьёзную угрозу – дополнительные 48 ракет морского базирования, причём, если «Буяны» несут в себе крылатые ракеты «Калибр» в противокорабельном и ударном вариантах, то «Каракурты» ещё более опасны, поскольку модифицированы под стрельбу гиперзвуковыми «Цирконами», недавно вызвавшими паническую атаку в британском военном ведомстве.

В случае военного конфликта первоначальной задачей БФ станет выведение из строя штабов и центров связи противника, и гиперзвуковое оружие будет здесь крайне востребовано, поскольку 3М22 «Циркон» прилетят в цель за считанные минуты и перехватить их не будет ни единого шанса.

Испытательный пуск “Циркона” с фрегата “Адмирал Горшков”

Следует заметить, что «Цирконы» могут прилететь к бывшим нейтралам не только с моря, но и с суши. Не так давно в интернете было распространено видео, как, по крайней мере, одна пусковая установка «Бастион-П» направилась в сторону финской границы. И это без учёта дивизиона этих комплексов, уже дислоцированного в Калининградском особом районе.

Напомним, что ракетный комплекс «Бастион» экстренно перевооружается со сверхзвуковых ракет «Яхонт»/«Оникс» на гиперзвуковые «Циркон», имеющих дальность полёта до 1,5 тысяч км по данным из открытых источников.

Один комплекс «Бастион-П» имеет максимальный боекомплект из 24 ракет типа «выстрелил и забыл», размещённых в 12 самоходных пусковых установках (СПУ), несущих два контейнера. Запуск ракет происходит с интервалом 2,5 сек.

Каждой СПУ в обязательном порядке придана транспортно-заряжающая машина с боекомплектом.

Даже вооружённый «Ониксами», комплекс «Бастион-П» представляет смертельную угрозу для всех типов десантных кораблей противника, эсминцев и крейсеров УРО, морских конвоев и даже авианосных ударных групп, а также ряда наземных целей.

БРК “Бастион-П” в Крыму ведёт огонь по целям на Украине

Его эффективность прошла проверку войной в Сирии, и наши противники прекрасно осведомлены о его боевых возможностях.

Также необходимо упомянуть о «Бале», который предназначен для работы в паре с «Бастионом». Это дополнительные 64 противокорабельные ракеты с дальностью свыше 500 км в модернизированном варианте. К концу года в Западном военном округе для финнов и шведов будет подготовлен сюрприз в виде 12 новых дивизионов этих ракетных комплексов.

Скромно заметим, что боевая часть ракет может быть не только конвенционной, но и специальной.

Пуск противокорабельной ракеты с БРК “Бал”

В общем, сложно понять, что двигало правительствами двух бывших нейтральных государств с развитой социалкой и высоким уровнем жизни населения, чтобы сделать их мишенями российских ракет всех типов после долгих десятилетий добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества.

Впрочем, теперь это уже не наши проблемы. Если Хельсинки и Стокгольм хотят приключений на свою пятую точку, они их получат. И дай бог, чтобы в составе НАТО широкой общественности Финляндии и Швеции однажды пришло прозрение, что безопасность, комфорт, газ и свет в домах становятся не правом, а привилегией в складывающихся благодаря их головотяпству обстоятельствах…