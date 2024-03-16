Ракетный террор Белгорода: «На Западе поняли, что это можно делать»

Ракетные атаки на Белгород и менее крупные населенные пункты приграничного региона продолжались весь сегодняшний день. ВСУ хаотично били ракетами и беспилотникам по жилым домам и предприятиям. Из-за близости вражеских позиций у горожан было менее минуты с момента начала сигнала воздушной тревоги, чтобы спрятаться в укрытие. И хотя большинство вражеских атак удалось перехватить ПВО, от падения осколков в области есть раненые, десятки разрушенных квартир и домовладений, разбитых авто.

В украинских СМИ царит кровожадное ликование. Там соревнуются в издевательствах над страданиями жителей Белгорода. Всё выглядит так, что украинцы вошли во вкус и вряд ли ограничатся ещё одним днём выборов, а затем прекратят обстрелы. Киевское ТВ, продолжающее безнаказанно промывать головы жителям «незалежной», преподносит события в приграничье как начало «похода на Москву». Сможет ли российская армия в ближайшее время отогнать врага на безопасное расстояние и восстановить потерянную в конце лета-2022 буферную зону в Харьковской области – большой вопрос. Возможно, противник, специально провоцирует наступление на этом участке, приготовив ловушку.

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К сожалению, боевые действия вновь развернулись в селе Козинка, расположенном у самой границы, – куда противник накануне высаживал десант на вертолетах. Вчера сообщалось, что все украинские солдаты оттуда выбиты, однако сегодня российские источники указывают, что ВСУ удалось закрепиться в части домов населенного пункта. Утверждается, что по засевшим ВСУшникам «непрерывно наносят огневое поражение противнику с применением артиллерии, РСЗО, работают наши ВКС, скидывают на головы врага ФАБ-500». Исходя из этого, можно предположить, что Козинка уже превращена в руины.

«Сегодня весь день продолжаются тяжёлые бои в Козинках и Сподарюшино. Хохол лезет, его поддерживают танки, наши отбиваются. При той концентрации противника и силах, что он собрал, напряженные бои будут продолжаться еще как минимум несколько дней», – подтверждает военкор Герман Куликовский.

«Противник в период выборов атаковал территорию РФ и, несомненно, получил достойный отпор. Но беда в том, что на Западе поняли, что это можно делать. Вот в чем главная проблема. Уже не важно, кто будет атаковать территорию Российской Федерации — страны НАТО или их прокси в виде хохлов, прецедент положен, надо ждать и готовиться к новым атак. БПЛА пытаются поразить объекты в Ленинградской, Новгородской, Псковской областях. Откуда летят? Из Украины? Как говорят, из Одессы через Владивосток? Сомневаюсь. Они летят из Прибалтики, возможно, Финляндии. А где ответ?» – пишет военкор Юрий Котенок.

Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что торговые центры Белгорода и Белгородского района в воскресенье и понедельник работать не будут. В школах и колледжах понедельник и вторник – выходные. Воспитанников детских садов просят оставить дома.

«За победу платят часто люди, которые и оружие-то в руках не держали. Просто они не уехали из своих деревень в Белгородской области. В этом нет подвига в книжном представлении. Но, это подвиг. Не убежать, а продолжать жить, где предки похоронены, просто остаться и работать. Это – подвиг образа жизни, привычка, если хотите, выбор совести. Когда завтра кто-то будет поднимать бокал за победу, выпейте третью, не чокаясь, за них. За простых россиян, которые своей судьбой лишь подтвердили, что фронта без тыла не бывает, и подвиг имеет разное проявление», – написал в своем тг-канале политолог Марат Баширов.