Ракетный удар по Днепропетровску парализовал железнодорожное сообщение

Игорь Шкапа.  
19.04.2024 08:42
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Днепропетровск, Инфраструктура, Россия, Сюжет дня, Украина


Под утро по объектам на территории Украины Россия нанесла очередной ракетный удар, результативность которого признали представители киевского режима на местах.

Некоторыми подробностями поделился глава Днепропетровской обладминистрации Сергей Лысак, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

Под утро по объектам на территории Украины Россия нанесла очередной ракетный удар, результативность которого...

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«Тяжелые ночь и утро. Область пережила очередную массированную атаку. Часть вражеских целей сбили Силы ПВО. В частности, только за утро, предварительно, 9 ракет. И еще 2 – ночью. Детали на этот счет – впоследствии. К сожалению, есть и попадания. В Павлограде повреждено одно из предприятий. В Синельниково есть погибшие и пострадавшие. Среди раненых – дети. Один – тяжелый. Частично разрушены 4 частных дома, еще 8 – повреждены.

В Днепре, кроме жилого дома, повреждены два инфраструктурных объекта. Всего в городе сейчас, предварительно, 2 погибших и 15 раненых», – сообщил Лысак.

Днепропетровский мэр Борис Филатов разразился очередными проклятиями в адрес русских после удара.

«К сожалению, мы воюем с уродами, не имеющими никаких признаков человечности», – заявил он.

Украинские паблики публикуют видео, на котором голос за кадром говорит, что удар наносился по железнодорожному вокзалу областного центра.

В настоящее время работа вокзала остановлена. Кроме того, признается удар по Синельниково – крупному железнодорожному узлу.

«Местный гауляйтер и его подчиненные признают 11 прилетов по объектам в области. Признают Днепропетровск, Павлоград, Синельниково. Странно, что не признает Кривой Рог (местные говорят, что и там шумно было). Но нацисты никогда не признают чисто военных прилетов. Они всегда ищут у них «гражданский след», а если его нет, то прилетов, как бы и не было. Но в целом, удар по Днепропетровщине был довольно мощный», – комментирует удар военный обозреватель Юрий Подоляка.

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