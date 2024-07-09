Ракетный удар по Киеву накрыл видного карателя

Михаил Рябов.  
09.07.2024 23:26
  (Мск) , Киев
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Война, ВСУ-убийцы, Дзен, Украина


Ракетный удар по Киеву в понедельник денацифицировал видного участника карательной операции против Донбасса, рассказал главарь украинской праворадикальной группировки «Братство» Дмитрий Корчинский.

Ракетный удар по Киеву в понедельник денацифицировал видного участника карательной операции против Донбасса, рассказал...

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«Очень символическая судьба одного человека, который погиб в Киеве в результате ракетного удара. Этот мужчина, не буду сейчас называть его имени, воевал с 2014 года сначала в АТО, потом уволился в 2018-19, и в 2022-м снова мобилизовался на фронт. Потом по здоровью решил уйти из армии, потому что уже не выдерживал. И он, еще окончательно не демобилизованный, был в отпуске дома, и тут его накрыла московитская ракета. Возможно, если бы оставался на фронте, не погиб бы, по крайней мере, сейчас», – сказал Корчинский.

Он заявил, что судьба погибшего является примером для всех украинцев.

«Нация может пойти с фронта – она погибнет от московской ракеты в тылу. А на фронте нация выживет. Нужно продолжать сопротивляться, просто потому, что другого выхода не существует. Они хотят все забрать», – подстрекал Корчинский, записывая видео из уютного особняка в Киеве.

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