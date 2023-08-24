Ракетный удар разрушил транспортный объект в Днепропетровске

Игорь Шкапа.  
24.08.2023 08:22
  (Мск) , Киев
Просмотров: 2160
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Днепропетровск, Россия, Украина


Сегодня ночью Днепропетровск подвергся ракетному удару.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.

Сегодня ночью Днепропетровск подвергся ракетному удару. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил глава областной...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


В 3.35 он написал в своем тг-канале:

«Прилет. Есть пострадавшие. Вся информация впоследствии. Ничего не публикуем в соцсетях!».

Через четыре часа, согласовав, что можно говорить, чиновник добавил некоторые подробности.

 «Среди ночи – мощные взрывы в Днепре. Враг ударил по городу ракетами. Одну из них сбили защитники из Воздушного командования «Восток». Но есть и попадание. Разрушение получил транспортный объект. Пострадали 7 человек – трое мужчин и четыре женщины, от 32 до 55 лет. В основном у них рваные раны и осколочные ранения. Шестерых госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Повреждены также десяток объектов. В их числе банк, заправка, гостиница, агрофирма, производство мебели, админздание. Изуродованы 15 киосков. А еще – два жилых дома, 3 автобуса и несколько авто, контактная троллейбусная сеть, водо- и газопроводы. Информация о разрушениях еще уточняется», – рассказал Лысак.

А всего за минувшие сутки, как сообщил Генштаб ВСУ, «враг нанес 10 ракетных и 57 авиационных ударов».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Август 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть