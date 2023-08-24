Ракетный удар разрушил транспортный объект в Днепропетровске

Сегодня ночью Днепропетровск подвергся ракетному удару.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.

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В 3.35 он написал в своем тг-канале:

«Прилет. Есть пострадавшие. Вся информация впоследствии. Ничего не публикуем в соцсетях!».

Через четыре часа, согласовав, что можно говорить, чиновник добавил некоторые подробности.

«Среди ночи – мощные взрывы в Днепре. Враг ударил по городу ракетами. Одну из них сбили защитники из Воздушного командования «Восток». Но есть и попадание. Разрушение получил транспортный объект. Пострадали 7 человек – трое мужчин и четыре женщины, от 32 до 55 лет. В основном у них рваные раны и осколочные ранения. Шестерых госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Повреждены также десяток объектов. В их числе банк, заправка, гостиница, агрофирма, производство мебели, админздание. Изуродованы 15 киосков. А еще – два жилых дома, 3 автобуса и несколько авто, контактная троллейбусная сеть, водо- и газопроводы. Информация о разрушениях еще уточняется», – рассказал Лысак.