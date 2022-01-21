«Ракетой в форточку» – в Киеве детально расписали, как себе представляют российскую атаку

21.01.2022  20:11 (Мск), Киев,
Игорь Петров.  
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Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Нападение России на Украину будет иметь вид точечных ударов по госорганам и другим центрам управления государством, после чего российская агентура начнет «дестабилизационные мероприятия».

Об этом в эфире канала Ukrlife.tv заявил эксперт Центра Разумкова Николай Сунгуровский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Нападение России на Украину будет иметь вид точечных ударов по госорганам и другим центрам...

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«Если что-то и будет, то, я думаю, что это будет в виде массированнейшей – и атаки, и удара, физического удара ракетными войсками, авиацией по центрам управления, по критической инфраструктуре.

Центры управления – это госорганы, это Генштаб, это Министерство обороны. Это прицельные удары… и будут, не обязательно удары по всему Киеву, когда все разнесут. Сейчас есть достаточно высокоточные средства поражения», – отметил он.

«Грубо говоря, прицеливание такое, что ракета влетает в форточку. То есть, можно добиться с минимальными потерями среди гражданского населения достаточно мощного и эффективного поражения вот этих центров управления. Это командные пункты войск, это необязательно в Киеве, в районах, где дислоцируется войска.

То есть, достаточно серьезный был бы удар. И вот за счет этого, и зная слабости нашей политической верхушки, добиться от нее капитуляции. Вот это основное. А уже потом все будет сопровождаться дестабилизационными мероприятиями, о чем говорил и Блинкен, и уже разведка нам сколько раз иностранная говорила, что у нас тут российской агентуры хоть пруд пруди.

СБУ ловит их, но ловит – то, что удается раскрыть, но все эти спящие ячейки… они остаются, то есть, это сеть, она существует на самом деле, и как это действует мы видели в Донбассе – что 20 человек могут поднять целый регион», – расписал Сунгуровский.

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