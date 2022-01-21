«Ракетой в форточку» – в Киеве детально расписали, как себе представляют российскую атаку

Новости Украины

Нападение России на Украину будет иметь вид точечных ударов по госорганам и другим центрам управления государством, после чего российская агентура начнет «дестабилизационные мероприятия».

Об этом в эфире канала Ukrlife.tv заявил эксперт Центра Разумкова Николай Сунгуровский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Если что-то и будет, то, я думаю, что это будет в виде массированнейшей – и атаки, и удара, физического удара ракетными войсками, авиацией по центрам управления, по критической инфраструктуре. Центры управления – это госорганы, это Генштаб, это Министерство обороны. Это прицельные удары… и будут, не обязательно удары по всему Киеву, когда все разнесут. Сейчас есть достаточно высокоточные средства поражения», – отметил он.

«Грубо говоря, прицеливание такое, что ракета влетает в форточку. То есть, можно добиться с минимальными потерями среди гражданского населения достаточно мощного и эффективного поражения вот этих центров управления. Это командные пункты войск, это необязательно в Киеве, в районах, где дислоцируется войска. То есть, достаточно серьезный был бы удар. И вот за счет этого, и зная слабости нашей политической верхушки, добиться от нее капитуляции. Вот это основное. А уже потом все будет сопровождаться дестабилизационными мероприятиями, о чем говорил и Блинкен, и уже разведка нам сколько раз иностранная говорила, что у нас тут российской агентуры хоть пруд пруди. СБУ ловит их, но ловит – то, что удается раскрыть, но все эти спящие ячейки… они остаются, то есть, это сеть, она существует на самом деле, и как это действует мы видели в Донбассе – что 20 человек могут поднять целый регион», – расписал Сунгуровский.