Ракеты ATACMS нужны Киеву для мести Крыму за неудачи на фронте – Бортник

Анатолий Лапин .  
12.09.2023 18:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 392
 
Вооруженные силы, Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


США могут передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS из-за того, что на земле ВСУ не достигают желаемого результата.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США могут передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS из-за того, что на земле ВСУ не...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


Этими ракетами, по мнению Бортника, ВСУ могут атаковать Крым как тыловую базу обеспечения южной группировки войск.

«Это связано с необходимостью прорывать линию обороны России на юге. А тыловой базой сухопутного моста является Крым. Именно крымские цели, Крымский мост будут главными задачами для ATACMS. США сегодня вынуждены постоянно повышать технологичный уровень украинской армии и повышать ее возможности в силу того, что военные цели не достигаются. Также это элемент угрозы и давления в отношении России – продолжение войны означает повышение технологических возможностей украинской армии и увеличение глубины территории поражаемости. В том числе, возможно, и российских территорий поражаемости украинскими средствами атаки. Это и меседж России.

Возможно, это предмет закулисного диалога в обеспечении управления войной. То есть: «Мы дадим ATACMS и F-16, если вы будете планировать какие-то новые наступления. Но если нет, то возможно, и нет». То есть, это, возможно, такая закулисная игра», – заключил Бортник.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть