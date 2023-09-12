Ракеты ATACMS нужны Киеву для мести Крыму за неудачи на фронте – Бортник

США могут передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS из-за того, что на земле ВСУ не достигают желаемого результата.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Этими ракетами, по мнению Бортника, ВСУ могут атаковать Крым как тыловую базу обеспечения южной группировки войск.

«Это связано с необходимостью прорывать линию обороны России на юге. А тыловой базой сухопутного моста является Крым. Именно крымские цели, Крымский мост будут главными задачами для ATACMS. США сегодня вынуждены постоянно повышать технологичный уровень украинской армии и повышать ее возможности в силу того, что военные цели не достигаются. Также это элемент угрозы и давления в отношении России – продолжение войны означает повышение технологических возможностей украинской армии и увеличение глубины территории поражаемости. В том числе, возможно, и российских территорий поражаемости украинскими средствами атаки. Это и меседж России.

Возможно, это предмет закулисного диалога в обеспечении управления войной. То есть: «Мы дадим ATACMS и F-16, если вы будете планировать какие-то новые наступления. Но если нет, то возможно, и нет». То есть, это, возможно, такая закулисная игра», – заключил Бортник.