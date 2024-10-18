«Ракеты дорогие» – Остин советует укро-нацистам пользоваться дронами

Вместо западных ракет Украина может использовать дешевые беспилотники собственной сборки для поражения российских тылов.

Об этом в ходе брифинга заявил министр обороны США Ллойд Остин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинские военные смогли нанести несколько эффективных ударов беспилотниками вглубь российской территории. Но есть сообщения, в том числе в российских СМИ, что США не одобряют эти атаки? Есть ли в этих сообщениях доля правды, и готовы ли США поддерживать такие операции в будущем?», – спросил журналист.

«Мы видели, как украинцы эффективно используют свои беспилотники дальнего радиуса действия. Недавно они смогли уничтожить несколько стратегических складов боеприпасов, что повлияло на ход боевых действий.

Я думаю, важно, что они могут производить эти беспилотники на Украине, могут быстро наращивать их производство. Беспилотники оказались очень эффективными и точными», – вещал Остин.