«Ракеты дорогие» – Остин советует укро-нацистам пользоваться дронами
Вместо западных ракет Украина может использовать дешевые беспилотники собственной сборки для поражения российских тылов.
Об этом в ходе брифинга заявил министр обороны США Ллойд Остин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Украинские военные смогли нанести несколько эффективных ударов беспилотниками вглубь российской территории. Но есть сообщения, в том числе в российских СМИ, что США не одобряют эти атаки? Есть ли в этих сообщениях доля правды, и готовы ли США поддерживать такие операции в будущем?», – спросил журналист.
«Мы видели, как украинцы эффективно используют свои беспилотники дальнего радиуса действия. Недавно они смогли уничтожить несколько стратегических складов боеприпасов, что повлияло на ход боевых действий.
Я думаю, важно, что они могут производить эти беспилотники на Украине, могут быстро наращивать их производство. Беспилотники оказались очень эффективными и точными», – вещал Остин.
«Опять-же, если учесть, что одна высокоточная ракета стоит около миллиона долларов, а эти беспилотники можно производить в больших количествах за небольшую цену. Поэтому, я думаю, это отличная возможность. А как они будут использовать эту возможность – это уже их дело», – подытожил Остин.
Спасибо!
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