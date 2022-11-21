«Ракеты корректируют не только шпионы РФ, но и местные» – спикер ВС ВСУ
Количество систем ПВО Украины не позволяет обеспечить безопасность на всей территории, поэтому русские, получая разведданные, направляют свои ракеты по незащищённым объектам.
Об этом в интервью «Обозревателю» заявил спикер командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Представьте, разобьём Украину на условных 50 квадратов, и, условно, 21-22 квадрата мы можем закрыть теми силами, которые у нас есть, остальное мы должны закрывать другими средствами – ПЗРК, или где-то авиация патрулирует.
Таким образом, по тем квадратам можно перемещать в соответствии тем угрозам, которые перед нами сегодня стоят. Если мы знаем, что сегодня основное охраняем – мы охраняем критическую инфраструктуру. Однако [17 ноября] противник ударил по другому направлению – по предприятию оборонному и по газодобывающей отрасли», – констатировал Игнат.
Он рассказал, что помимо нехватки систем ПВО, проблема Украины заключается в том, что ВС РФ используют активно разведку для нанесения ракетных ударов.
«Противник использует нестандартные решения, новые тактические приёмы. Например, та же самая ракета Х-55, которая является ядерной, но вытянули из неё ядерную боевую часть и запустили – как бы пустую. Это тоже цель, её надо уничтожать, нужно тратить ракеты, тратить концентрацию внимания. Это тоже элемент введения в заблуждение, ложная цель может и срабатывать. Но тут подтверждения ещё нет по поводу этой ракеты, об этом оповестило независимое издательство.
Плюс к этому у них ещё есть данные космической, данные воздушной разведки, данные агентуры на земле, которой у нас достаточно. Не только отряды Путина на лавочках сидят, ждут своего времени, своей победы, но и есть ещё агентура российская, которая во всех органах власти, армии, это 100%, тут даже сомневаться не надо, и они дают противнику понять, где мы усиливаем ПВО, где, что работает», – оправдался украинский спикер.
Спасибо!
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