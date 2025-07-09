Ракеты могут ударить по резиденции Санду раньше, чем по Зе-офису

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В случае вторжения в Приднестровье и опасности гражданам РФ, России придётся нанести ракетный удар по Кишинёву.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил доцент Финуниверситета при правительстве РФ Геворг Мирзаян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«А если, допустим, пойдет вторжение в Приднестровье, мы как будем реагировать? Украинский пропагандист террорист-экстремист Дмитрий Гордон предупреждает, что действующее руководство Молдавии готовится к тому, чтобы втянуть страну в вооруженный конфликт, обратившись за помощью к ВСУ для зачистки и захвата Приднестровья», – спросил ведущий.

«Разница между Приднестровьем и Карабахом колоссальная. В Карабах мы могли не ввязываться, там были граждане Армении по массе своей. В Приднестровье живут граждане Российской Федерации, напоминаю. Если Украина нападает на Приднестровье, то это геноцид граждан Российской Федерации. Как Россия будет реагировать? Это самый важный вопрос. Возможно, в этой ситуации мы будем наносить ракетные удары по Кишиневу. И все это понимают. То есть прекратить вторжение в Приднестровье можно сейчас лишь одним способом – всем чётко донести мысль, что наша реакция будет непропорционально жёсткой», – сказал Мирзаян.