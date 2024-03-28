Ракеты на Крым направляются военными НАТО

За ракетными атаками на Севастополь, Крым и Белгород стоят натовские военные. ВСУ к подготовке пуска ракет не допускают.

Об этом в эфире телеканала НТС сообщил полковник ЛНР, автор телеграм-канала «Настоящий полковник» Виталий Киселёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В первую очередь хочу сказать, что наши успехи на Южном, на Донецком направлениях вынудили ВСУ создать ещё одну точку кипения, чтобы оттянуть наши силы и средства, чтобы на Луганском, Донецком, Херсонском направлениях сделать какой-то прорыв. Но каждой группировке достаточно сил и средств для нанесения ударов по противнику. Тем более, что в районе Курска и Белгорода находятся подразделения Росгвардии и пограничных войск. Они себя отлично показали и в поиске противника по линии государственной границы, и хорошо отработали наши ВКС, артиллеристы, на результаты мы видели. То, что противник там будет пытаться неоднократно прорваться, ситуацию он уже там не поменяет однозначно. Даже если это будет дальше от Курска в сторону Смоленщины по границе, там тоже ничего не получится. Они выбрали этот участок, потому что он самый благоприятный с точки зрения наступление брони. Если ближе к Белгороду, то там река Северский Донец, нужно переправу строить, это нужно подготавливать всё, и оно незамеченным не будет. Но к атаке на Курскую и Белгородскую области наши подразделения уже были готовы, потому что информация была получена заранее. Поэтому будем работать на предотвращение, на выявление противника, на ранних подступах его уничтожать. По-другому пока не будет», – считает полковник.

Он отметил, что с учётом того, что в войска поступает современная техника, и видеоконтроль с воздуха в ночное и дневное время постоянный, спецподразделения выявляют места возможного проникновения диверсионно-разведывательных групп, которые сразу же уничтожают при помощи артиллерии. До штыкового боя не доходит – смысла нет.

По его словам, о причинах эскалации говорить уже смысла нет, потому что идёт не специальная военная операция, а полноценные боевые действия.

«И тот коллективный Запад, который мы спасли 80 лет назад, снова поднял голову и решил ударить по России через Украину. Мы, конечно, должны понимать, что насыщение Украины вооружением западного образца подразумевает присутствие инструкторов и специалистов блока НАТО, которые и стоят за ракетными ударами по Крыму и Севастополю. Так как эти образцы вооружения имеют западные программы управления, их в руки украинцам давать не будут. В виду того, что неизвестно, куда потом эти программы попадут, и что вообще дальше будет с этим вооружением», – указал Киселёв.

Он добавил, что поэтому за ударами по Крыму, Севастополю, Белогороду уже стоят действующие военнослужащие блока НАТО.

«Как бороться в этой ситуации? Мы уже неоднократно говорили, что каждый метр земли перекрыть невозможно, поэтому с помощью дронов дальнего действия они пытаются пробить, изучить коридор и по нему сразу же запустить ракету той дальности, которая необходима для той цели, которую хотят уничтожить. Поэтому работа по противодействию ведётся, и она очень сложная для наших ПВО, понемногу справляемся, навещаем войска, оказываем помощь. Война идёт, ситуация сложная по фронту. Противник думает, что нанесет вред Крыму, люди оттуда уедут, и он зайдет победителем – этого никогда не будет. Ни на метр нашей земли они не зайдут. Президент неоднократно говорил – Малороссия, Новороссия, Слобожанщина – это русские земли», – подытожил Киселёв.