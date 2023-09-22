«Ракеты НАТО и серьезные разрушения»: подробности удара по штабу ЧФ в Севастополе

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Без преувеличения самым обсуждаемым и резонансным событием сегодняшнего дня стало попадание украинской ракеты по штабу Черноморского флота.

Так, тг-канал военного аналитика Михаила Звинчука «Рыбарь» указывает, что атака на Крым длилась несколько часов

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«Сначала в районе 10.20 из Одесской области была выпущена противокорабельная ракета «Нептун», которую сбили подразделения 31-й дивизии ВВС и ПВО над Бельбеком. Затем расчёт ПЗРК на аэродроме «Кача» подбил БЛА неустановленного типа. А буквально через 10 минут из ЗРК С-300 был уничтожен БЛА Tekever AR3, прилетевший из Херсонской области, у мыса Тарханкут. Спустя два часа атака возобновилась: четыре бомбардировщика Су-24М осуществили пуск не менее семи крылатых ракет Storm Shadow. Две из них были сбиты над Стерегущим, а еще несколько на подлете к Севастополю. Как минимум один «Шторм Шэдоу» прилетел в штаб Черноморского флота. Данных о пострадавших и погибших на текущий момент нет. И сейчас опасность повторных ракетных ударов сохраняется», – описывает случившееся «Рыбарь».

Военный блогер Юрий Подоляка тоже пишет, что было две атаки.

«Схема удара была следующей. Вначале было две комплексные атаки (ракетно-дроновые), которые «разрядили» наши системы ПВО. После был нанесен удар «Шторм Шэдоу», в результате которого центральная часть здания штаба ЧФ получила значительные разрушения. В общем, продавили «валом», вызвав т.н. «перегрузку» систем ПВО в локальном участке местности», – пишет Подоляка.

Военный обозреватель Борис Рожин обратил внимание на то, что люди продолжают выкладывать в открытый доступ фото и видео с мест ударов.

«Импотенция властей и силовых структур в Севастополе в обеспечении информационного купола позволяет противнику обеспечивать съемки результатов прилетов с первых минут под любыми ракурсами, в дополнение к очевидным съемкам со спутников. Работа по увещеванию и угрозам в отношению съемок – твердый кол», – считает Рожин.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что над Крымом было уничтожено нескольких крылатых ракет.

«Запускавшие ракеты украинские Су-24 успешно вернулись на свои аэродромы, в том числе в районе Николаева», – в свою очередь добавил Рожин.

Военкор Роман Сапоньков в своем тг-канале рассказал, что буквально вчера затрагивал вопрос ударов по Севастополю и прогнозировал, что интенсивность ударов будет нарастать.

«Сегодня накрыли штаб Черноморского флота. Т.е. вражеская сторона наносит вообще без проблем удары по центрам принятия решений. Думаю, ни у кого не возникает сомнений, что при технической возможности они нанесут удар по Кремлю тяжёлым вооружением (тем более, что беспилотник уже прилетал). С нашей стороны, мы наблюдаем за приездом Зеленского во фронтовой Херсон или Купянск при полной тишине, только под визг ИПБэшных телеграмм каналов «Зеля, мы тебя видим, ща накроем». Достойный ответ сверхдержавы. Что будет дальше? Дальнейшее уничтожение высшего командования нашей армии. Ресурс далеко не бесконечный», – считает военкор.

По его словам, Запад использует максимально возможные инструменты в войне против России.

«Т.е. если бы Запад мог позволить интервенцию, он бы давно вторгся. Если бы Запад мог позволить себе глобальную войну, она была бы объявлена. Если бы Запад мог позволить себе ядерные тактические удары, он бы это сделал. Запад ведёт себя ровно так, насколько может потянуть эту войну с постоянным выходом на новый виток поражающих возможностей. Очевидным ответом являлся бы удар по приграничной военной инфраструктуре стран НАТО с постановкой вопроса, что дальше удары будут перенесены вглубь. Вы скажете, я с ума сошел – предлагаю войну с НАТО. Во-первых, далеко не факт, что начнётся, во-вторых – ракеты НАТО убивают наших высших офицеров в городе-герое Севастополе. Вы реально думаете, что война с НАТО ещё не идёт?», – резюмирует Сапоньков.