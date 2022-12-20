Ракеты не закончатся, у России все просчитано, – украинский экономист

Украине не стоит рассчитывать на то, что российские ракеты скоро закончатся. Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский политолог и экономист Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению эксперта, запасов вооружения у России столько, сколько ей нужно, плюс продолжается производство и закупка новых.

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«Рассчитывать сейчас, недавно заявил, не буду его фамилию называть, и еще несколько таких же заявили, что ракеты у Путина заканчиваются и еще на три атаки таких есть, как были, более ста ракет, максимум на четвертую наскребет – ребята, не будьте такими тупорылыми, он наскребет столько, сколько ему надо. У них все продумано на этот счет.

Есть иранские ракеты, не зря туда Нарышкин летал, не зря перед этим Патрушев там был, потом еще разные делегации не вылазят оттуда – они обо всем уже договорились. Поэтому будут иранские ракеты – это 300-700 километров, плюс Данилов же сказал, что этих С-300 у них очень много. А С-300 – это тоже дрянь такая, что будь здоров, и если они их расставят вокруг Сумской и Черниговской области и начнут бить с севера, то вам мало не покажется, тем, кто там живет. Плюс, они какое-то количество «иксов» и «Калибров» все равно производят и будут ими бить, бить и бить.

Дроны – видимо, они создали серьезные мощности по иранским дронам и теперь их получают постоянно. Вывод – рассчитывать на то, что атаки прекратятся, ракетно-дроновые и бомбовые, нет смысла. И думать, что таким образом это приведет к какому-то прекращению, разрушению украинских городов и предприятий, уничтожению домов – это глупость полная со стороны руководства страны и украинской армии», – заявил Соскин.