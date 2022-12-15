«Ракеты рассыпаны веером. Такого не видели с 2014-го»: ВСУ нанесли удар по Донецку
Украинские формирования сегодня утром нанесли мощный удар по Донецку.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
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«Очередное военное преступление совершили сегодня утром украинские фашисты. Ровно в 7 часов утра они подвергли центр Донецка самому массированному удару начиная с 2014 года.
По мирным жителям нашего города выпущено 40 ракет из реактивных установок залпового огня БМ-21 «Град». Под обстрелами оказался квадрат пересечения пр-та Б. Хмельницкого и ул. Университетской, бул. Школьный, ул. Набережная, район Крытого Рынка», – написал мэр в своем телеграм-канале.
Ссылаясь на очевидцев, он уточнил, что зафиксированы прямые попадания в многоэтажные дома по проспекту Ватутина и бульвару Школьному.
«Прилеты по пр. Мира, ул. 50 лет СССР, бул. Шевченко, пр. Театральному, возле ж/д-больницы, студгородка, Есть возгорания и задымления. В детском саду № 15 вылетели окна и двери», – уточнил Кулемзин.
Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации огня указывает ,что повреждения получили по меньшей мере восемь многоквартирных домов, общежитие и ТЦ.
«Зафиксированы повреждения здания МБДОУ «Ясли-сад № 15 города Донецка», зафиксированы повреждения здания студенческой поликлиники, повреждения здания учебного корпуса № 7 ДонНТУ», — добавил в представительстве.
А корреспондент «Известия» Станислав Григорьев, побывавший на месте обстрела, рассказал, что один из ударов пришелся на территорию парковки бизнес-центра «Столичный» — автомобили, припаркованные там, полностью сгорели.
«Все эти ракеты веером были рассыпаны по жилым кварталам абсолютно хаотично», — сообщил Григорьев.
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