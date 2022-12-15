«Ракеты рассыпаны веером. Такого не видели с 2014-го»: ВСУ нанесли удар по Донецку

15.12.2022  10:55 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
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Военные преступления, Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Сюжет дня, Украина


Украинские формирования сегодня утром нанесли мощный удар по Донецку.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Украинские формирования сегодня утром нанесли мощный удар по Донецку. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,...

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«Очередное военное преступление совершили сегодня утром украинские фашисты. Ровно в 7 часов утра они подвергли центр Донецка самому массированному удару начиная с 2014 года.

По мирным жителям нашего города выпущено 40 ракет из реактивных установок залпового огня БМ-21 «Град». Под обстрелами оказался квадрат пересечения пр-та Б. Хмельницкого и ул. Университетской, бул. Школьный, ул. Набережная, район Крытого Рынка», – написал мэр в своем телеграм-канале.

Ссылаясь на очевидцев, он уточнил, что зафиксированы прямые попадания в многоэтажные дома по проспекту Ватутина и бульвару Школьному.

«Прилеты по пр. Мира, ул. 50 лет СССР, бул. Шевченко, пр. Театральному, возле ж/д-больницы, студгородка, Есть возгорания и задымления. В детском саду № 15 вылетели окна и двери», – уточнил Кулемзин.

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации огня указывает ,что повреждения получили по меньшей мере восемь многоквартирных домов, общежитие и ТЦ.

«Зафиксированы повреждения здания МБДОУ «Ясли-сад № 15 города Донецка», зафиксированы повреждения здания студенческой поликлиники, повреждения здания учебного корпуса № 7 ДонНТУ», — добавил в представительстве.

А корреспондент «Известия» Станислав Григорьев, побывавший на месте обстрела, рассказал, что один из ударов пришелся на территорию парковки бизнес-центра «Столичный» — автомобили, припаркованные там, полностью сгорели.

«Все эти ракеты веером были рассыпаны по жилым кварталам абсолютно хаотично», — сообщил Григорьев.

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