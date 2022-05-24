Ракеты РФ поразят корабли с зерном, не глядя на присутствие британских судов – Климкин

Новости Украины

Европе катастрофически нужно наладить экспорт украинского зерна, чтобы миновать опасности со стороны миллионов мигрантов, однако для этого Брюсселю необходимо «нагнуть» президента РФ Владимира Путина, в то время как пока что – всё происходит наоборот.

Об этом на канале разыскиваемого российскими органами украинского политолога Юрия Романенко заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы должны говорить Западу: вот наша стратегия, здесь нам нужна помощь. Сейчас какой у нас есть рычаг? Украинское зерно – рычаг или нет? Можем мы сказать: в конце концов, вы можете нагнуть Путина? Хоть в чём-то в этой ситуации – и тогда получить 22 миллиона тонн украинского зерна. Это мегарычаг. Если не будет хлеба на Ближнем и Среднем Востоке, миллионы людей пойдут в Европу, десять с чем-то миллионов! Если такие ставки, то есть же повод – хоть в чём-то нагнуть Путина?! А когда и зерно хочется, и не хочется нефтяного эмбарго, ещё чего-то хочется и не хочется, но надо поставить вопрос ребром и сказать: чудики, а теперь мы должны куда-то двигаться вперёд», – страдал Климкин.

При этом он скептически отнёсся к идее использовать иностранные конвои для вывоза украинского зерна по Чёрному морю.

«Реалистично ли сопровождать? А как вы будете сопровождать их от русских? Они же защищаются не от пиратов у побережья Сомали. Там можно и конвои сделать, а от русских совсем другая история. Ракета прилетит независимо от конвоя, и она высокоточная. А всякие подлянки они всё равно могут делать, идёт там рядом британский корабль или нет. Поэтому я к классическим конвоям для кораблей с зерном отношусь как к пиар-истории, которая может иметь место один-два раза, но навряд ли будет постоянной. А как вы понимаете конвои для 22-х миллионов тонн зерна? Это логистически очень непростая история», – объяснил бывший министр.

«Можно разблокировать, и сейчас это часть переговоров – русских пытаются нагнуть. Но Путин прекрасно понимает, что для Европы это один из ключевых вопросов, они очень боятся миграционных потоков, и цинично это использует. Думаю, что пока что железка будет основным путём в этой ситуации, а потом они ещё начнут бить по железнодорожному полотну. То есть, будут использовать всё, чтобы оставить себе эту Новороссию, будут вгрызаться зубами. И нам нужно сказать: алё, Европа, хочешь – дави на Путина, а так – пока что Путин давит на вас», – грустно заключил Климкин.