Ракеты РФ поразят корабли с зерном, не глядя на присутствие британских судов – Климкин

24.05.2022  23:52 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Запад, Зерно, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Европе катастрофически нужно наладить экспорт украинского зерна, чтобы миновать опасности со стороны миллионов мигрантов, однако для этого Брюсселю необходимо «нагнуть» президента РФ Владимира Путина, в то время как пока что – всё происходит наоборот.

Об этом на канале разыскиваемого российскими органами украинского политолога Юрия Романенко заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Европе катастрофически нужно наладить экспорт украинского зерна, чтобы миновать опасности со стороны миллионов мигрантов,...

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«Мы должны говорить Западу: вот наша стратегия, здесь нам нужна помощь. Сейчас какой у нас есть рычаг? Украинское зерно – рычаг или нет? Можем мы сказать: в конце концов, вы можете нагнуть Путина? Хоть в чём-то в этой ситуации – и тогда получить 22 миллиона тонн украинского зерна. Это мегарычаг. Если не будет хлеба на Ближнем и Среднем Востоке, миллионы людей пойдут в Европу, десять с чем-то миллионов!

Если такие ставки, то есть же повод – хоть в чём-то нагнуть Путина?! А когда и зерно хочется, и не хочется нефтяного эмбарго, ещё чего-то хочется и не хочется, но надо поставить вопрос ребром и сказать: чудики, а теперь мы должны куда-то двигаться вперёд», – страдал Климкин.

При этом он скептически отнёсся к идее использовать иностранные конвои для вывоза украинского зерна по Чёрному морю.

«Реалистично ли сопровождать? А как вы будете сопровождать их от русских? Они же защищаются не от пиратов у побережья Сомали. Там можно и конвои сделать, а от русских совсем другая история. Ракета прилетит независимо от конвоя, и она высокоточная. А всякие подлянки они всё равно могут делать, идёт там рядом британский корабль или нет.

Поэтому я к классическим конвоям для кораблей с зерном отношусь как к пиар-истории, которая может иметь место один-два раза, но навряд ли будет постоянной. А как вы понимаете конвои для 22-х миллионов тонн зерна? Это логистически очень непростая история», – объяснил бывший министр.

«Можно разблокировать, и сейчас это часть переговоров – русских пытаются нагнуть. Но Путин прекрасно понимает, что для Европы это один из ключевых вопросов, они очень боятся миграционных потоков, и цинично это использует. Думаю, что пока что железка будет основным путём в этой ситуации, а потом они ещё начнут бить по железнодорожному полотну. То есть, будут использовать всё, чтобы оставить себе эту Новороссию, будут вгрызаться зубами. И нам нужно сказать: алё, Европа, хочешь – дави на Путина, а так – пока что Путин давит на вас», – грустно заключил Климкин.

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