«Ракеты слишком дорогие» – Сивков требует бить по Украине авиабомбами

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Против большинства целей на Украине необходимо применять не дорогостоящие крылатые ракеты, а стратегические бомбардировщики, под завязку нагруженные бомбами.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, военный эксперт Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Что касается перехода к действиям дальними ударами – решения огневой задачи по точечной цели ракетой типа «Калибр» имеет смысл. Потому что нужно точное попадание. Но таких целей не так много. В основном там площадные цели. И нужно действовать средствами поражения площадных целей, которыми являются бомбардировщики. К примеру, Ту-22 М3 берёт 24 тонны бомб, что соответствует примерно 48 фугасным бомбам калибром 500 кг. Или, если брать по тротиловому эквиваленту, 48 крылатым ракетам типа «Калибр», – сказал Сивков.

Он подчеркнул, что дорогостоящие крылатые ракеты эффективны против некоторых целей, вроде Офиса президента Украины.

«Но стоимость каждого «Калибра» в переводе в доллары это где-то от полутора до трёх миллионов долларов. Тогда как каждая такая бомба стоит от нескольких сотен до тысячи долларов. Поэтому в ценовом отношении швыряться ракетами абы куда, решая задачи поражения площадных целей, это просто дичь. Если мы, скажем, решаем задачу уничтожения сети военкоматов, то имеет смысл применять ракеты «Калибр». Если решаем задачи уничтожения офиса президента Зеленского, то удар даже двумя-тремя «Калибрами» имеет смысл», – подытожил эксперт.