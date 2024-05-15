Ракеты США ударили по Севастополю

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10 американских ракет ATACMS было уничтожено минувшей ночью при попытке атаки Севастополя, сообщило Минобороны. Одна или две преодолели ПВО и попали по аэродрому «Бельбек», утверждает канал «Рыбарь» Михаила Звинчука. Ввиду близости к морю (с недавних пор это означает и угрозу обстрела с беспилотных катеров), истребители и бомбардировщики давно перебазированы отсюда. Возможно, враг хотел осложнить работу транспортной авиации.

Украинские источники смакуют кадры камеры наблюдения с огненным столбом на северной стороне города. По всей видимости, произошло возгорание топлива. Пожарным, занимавшимся тушением, пришлось отходить в укрытие, поскольку атака осуществлялась в несколько волн, и существовала угроза повторного удара по месту первого прилета.

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Как и в случае недавнего обстрела Симферополя, ВСУ вновь применяли американские ракеты с кассетными боеприпасами. Взрывоопасные элементы со сбитых ATACMS рассыпались по земле и представляют опасность. Прежде всего, для детей, которые из любопытства могут попытаться взять в руки железные шарики.

Если на Украине путем жестких мер добились того, что блогеры уже не рискуют выкладывать в сеть видео с работой ПВО, в Крыму по-прежнему находятся несознательные граждане, облегчающие работу разведке врага и снабжающие кадрами вражескую пропаганду.

Одной из выложивших видео с работой ПВО в Севастополе стала приезжая из Москвы по имени Александра.

«15 мая ночью по глупости и по незнанию сняла работу ПВО. В город приехала недавно, первый раз столкнулась с такой ситуацией и выложила видео в сторис своего аккаунта. Ошибку поняла. Со мной была проведена профилактическая беседа с майором. Поняла последствия. Я поняла, чем мне это может грозить. Прошу прощения. Такое больше не повторится, мне хватит одного урока на всю жизнь, чтобы запомнить, что не нужно так делать. Прошу меня простить. Готова понести наказание, как должна», – заверила правоохранителей Александра.

Установлены еще двое горе-операторов.