Ракеты ВСУ «поздравили» Мариуполь с днём освобождения

Сергей Вредников .  
20.05.2023 01:07
  (Мск) , Донецк
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Военные преступления, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, геноцид, Дзен, Донбасс, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Четыре ракеты попали в район старого аэропорта в Мариуполе. На данный момент о пострадавших информации нет.

Видео с места событий публикуют очевидцы, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Четыре ракеты попали в район старого аэропорта в Мариуполе. На данный момент о пострадавших...

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Отмечается, что сейчас официальной информации о типах ракет нет, на месте работают специалисты. По кадрам также видно, что активно работала ПВО.

«Завтра годовщина освобождения Мариуполя. С опережением графика укры «поздравили» жителей этого города и всех его освобождавших – четырьмя ракетами. Особенно ликуют, нетрудно предположить, взятые нами в плен, а затем на ушлепка Медведчука обменянные каратели батальона «Азов», – пишет в своём тг-канале военкор Геннадий Дубовой.

Донецкий журналист Игорь Гомольский порекомендовал всем украинцам посмотреть опубликованные видео, чтобы понять, что для ВСУ люди – мясо.

«Можете не верить нам, беженцам из Артемовска и Соледара, жителям Мариуполя, пережившим бои за город. Ваше дело.

Но тут все более, чем очевидно. На словах «наши украинцы ждут освобождения», а на деле – ракетный удар по людям, которые только-только начали по-человечески жить», – аргументировал свою мысль журналист.

«Потому, что нет никакого единого украинского народа. Есть прозападные элиты и расходный материал, который Зеленский продал иностранцам, «шоб тусоваться красиво», – добавил Гомольский.

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