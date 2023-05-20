Ракеты ВСУ «поздравили» Мариуполь с днём освобождения

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Четыре ракеты попали в район старого аэропорта в Мариуполе. На данный момент о пострадавших информации нет.

Видео с места событий публикуют очевидцы, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отмечается, что сейчас официальной информации о типах ракет нет, на месте работают специалисты. По кадрам также видно, что активно работала ПВО.

«Завтра годовщина освобождения Мариуполя. С опережением графика укры «поздравили» жителей этого города и всех его освобождавших – четырьмя ракетами. Особенно ликуют, нетрудно предположить, взятые нами в плен, а затем на ушлепка Медведчука обменянные каратели батальона «Азов», – пишет в своём тг-канале военкор Геннадий Дубовой.

Донецкий журналист Игорь Гомольский порекомендовал всем украинцам посмотреть опубликованные видео, чтобы понять, что для ВСУ люди – мясо.

«Можете не верить нам, беженцам из Артемовска и Соледара, жителям Мариуполя, пережившим бои за город. Ваше дело. Но тут все более, чем очевидно. На словах «наши украинцы ждут освобождения», а на деле – ракетный удар по людям, которые только-только начали по-человечески жить», – аргументировал свою мысль журналист. «Потому, что нет никакого единого украинского народа. Есть прозападные элиты и расходный материал, который Зеленский продал иностранцам, «шоб тусоваться красиво», – добавил Гомольский.