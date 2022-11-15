Ракеты выпускают в четыре смены, в январе Украине не позавидуешь – Стешин

Новости Украины

Российские оружейные заводы работают в четыре смены, мобилизация позволила не проиграть войну, а вооружение должно помочь ее выиграть.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Дмитрий Стешин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Стешина, перелом должен случиться уже в середине зимы.

«Я вижу, что эти девять месяцев интенсивных боевых действий вообще исчерпали арсеналы с обеих сторон. Вдруг выяснилось, что снаряды 122 миллиметра не выпускаются с 94-го года у нас, а там, на Украине вообще не выпускаются. Мы-то можем реанимировать технологические цепочки и наделать себе снарядов, сколько надо. Вдруг выяснилось, что минометные мины 120 миллиметров приходят на фронт в таком состоянии, что артиллеристы фотографируют их и фотографии особистам отправляют… Мобилизация нам позволила хотя бы не проиграть эту войну», – сказал военкор.

«Что будет дальше? У нас все-таки есть технологический перевес, достаточно серьезный, по сравнению с Украиной, но нет средств, чтобы этот перевес реализовать. Я знаю, что сейчас делаются ракеты в четыре смены, по всей России много чего делается. Нам нужно дотянуть до момента, когда этот технологический перевес материализуется и мы сможем его применить на линии фронта. Я тогда Украине не позавидую. Что так будет, я в этом уверен, потому что так было всегда в истории России. Я ставлю на конец января – начало февраля. Что бы нам там аналитики военные из «New York Times» не писали про то, что все сядут в окопы – это не помешало операции и боям за Донецкий аэропорт, и Дебальцевской операции, масштабнейшей, кстати. Наоборот, нам туманы донецкие, степные были просто на руку. Так что я не думаю, что зима тут кого-то пугает», – заявил Стешин.