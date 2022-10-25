Рахманин: «Увы, у России очень большие запасы вооружений и бронетехники»

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Новости Украины

У Российской Федерации сохраняется большой ресурс для ведения полномасштабной и длительной войны.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил член комитета по нацбезопасности и обороне, депутат Верховной рады Сергей Рахманин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Запасы у них, к сожалению, все еще есть. Очень большие запасы оружия и вооружений, бронетехники. Я напомню, что когда разваливался Советский Союз, большая часть военных частей, которые дислоцировались в разных республиках, выходили на территорию России с оружием и вооружением. То есть значительная часть советского вооружения, советского оружия находилась на территории Российской Федерации», – сказал депутат.

«Кроме того, они как минимум с 12-го года достаточно активно и интенсивно выпускали новые образцы техники. То есть, в принципе, запас на большую войну у них, к сожалению, есть», – заявил Рахманин.