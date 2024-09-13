«Рамамбу Хару» уже не та — Покровский запел рэп на гнусавом рунглише

Елена Острякова.  
13.09.2024 18:59
  (Мск) , Москва
Просмотров: 583
 
Госизмена, Дзен, Иноагенты, Культура, Общество, Политика, Россия, Украина, экстремизм


Видимо отчаявшись привлечь на свои концерты коммерчески выгодное число украинских беженцев, лидер группы «Ногу свело» иноагент Максим Покровский переключается с антироссийских агиток на англоязычный контент, но пока получается не по-русски и не по-английски.

Об этом он заявил в интервью иноагенту Марку Фейгину, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Видимо отчаявшись привлечь на свои концерты коммерчески выгодное число украинских беженцев, лидер группы «Ногу...

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«Мы очень много сейчас делаем на английском языке. Я не знаю, как это у нас получится с точки зрения коммерческого успеха, то есть критерия Юрия Дудя. Но я могу часами говорить о том, что это мне уже дало», – сказал Покровский.

После этого он неожиданно сделал свой голос издевательски гнусавым, изображая критикующих «Ногу свело» соотечественников.

«Вот ты уехал, что то дало. Ты писал х..ню, а сейчас еще большую х..ню пишешь». Я чувствую себя в своей тарелке. Я не слышу того, от чего я бежал. Это иллюстративный эпизод ответа», – бредил он.

После этого Покровский перешел на откровенную тарабарщину. Произнося в стиле рэпа непонятный текст, музыкант дергал себя за щеки и кривлялся.

«Это супер-поверхностное описание. Там намного всего больше и намного глубже», – резюмировал свой странный монолог Покровский.

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