«Рамштайн-3» вооружит Украину: Германия даст РСЗО, Словакия – вертолеты, еще три страны – артиллерию

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Новости Украины

Министр обороны США Ллойд Остин сообщил об основных пакетах помощи, которые обявили сегодня министры стран НАТО по итогам третьей встречи в формате «Рамштайн».

Об этом сообщает пресс-сужба Пентагона.

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«Многие страны срочно поставляют Украине дальнобойные системы и боеприпасы. Другие друзья взяли на себя новые обязательства по подготовке сил Украины и поддержанию ее военных систем», – сказал глава Пентагона.

По его словам, таких стран слишком много, но он очертил основные объявления сегодняшнего заседания.

«Я хочу поблагодарить Германию, которая сегодня объявила, что предоставит Украине три системы залпового огня и управляемые боеприпасы для РСЗО. Мы работаем плечом к плечу как с Великобританией, так и теперь с Германией, развивая потенциал Украины в области дальнего огня», – заявил Остин.

Он отметил, что эти усилия также основываются на передаче США для нужд ВСУ дальнобойных систем HIMARS.

«Позвольте мне также поблагодарить Словакию, которая объявила о значительном пожертвовании вертолетов серии Ми и срочно необходимых ракетных боеприпасов. Мы также обсудили важные новые артиллерийские пожертвования от многих стран, включая Канаду, Польшу и Нидерланды», – добавил министр.

Отметим, что это решение ухудшает ситуацию в зоне боевых действий для группировки российских войск на Украине, так как в перспективе при наращивании таких поставок может лишить русских нынешнего преимущества в огневой мощи и артиллерии.