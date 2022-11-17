«Рамштайн-7»: Украинскую ПВО продолжат накачивать западными системами

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Новости Украины

В ходе состоявшегося седьмого заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины, известной как формат «Рамштайн», ряд стран подтвердили намерение вооружать и дальше киевский режим. Особый упор делается на системы ПВО.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», по итогам заседания заявил министр обороны США Ллойд Остин.

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«Хочу поблагодарить Швецию, которая сегодня объявила существенный пакет военной помощи Украине на 287 миллионов долларов. В него входят ключевые средства, в частности системы противовоздушной обороны, которые усилят способность Украины защищать себя от безжалостных ударов России, которые продолжаются», – сказал глава Пентагона.

По его словам, Испания пообещала предоставить Украине еще две пусковые установки Hawk и ракеты к ним, а Канада объявила о последнем транше в 500 миллионов долларов помощи. Кроме того, Канада «остается одним из крупнейших доноров зимнего снаряжения».

«Германия продолжила крайне необходимые поставки противовоздушных средств, артиллерии и боеприпасов для РСЗО. Греция объявила о важной передаче артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров», – добавил министр.

В свою очередь Польша пообещала поставить дополнительное артиллерийское и противотанковое вооружение и средства ПВО малой дальности.

Примечательно, что министр обороны Украины Алексей Резников накануне анонсировал, что именно ПВО станет приоритетом для Украины в ходе седьмого заседания формата «Рамштайн».

«Защита украинского неба является нашим приоритетом №1 и темой №1 на Рамштайне-7. Вместе с нашими партнерами мы работаем над интегрированной и эшелонированной системой ПВО. Готовимся к зиме на поле боя», – заявил Резников.