«Рамштайн» кишит засланными казачками – украинский дипломат

Вадим Москаленко .  
15.03.2023 22:17
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Украинская общественность не должна знать о размерах и содержании военной помощи НАТО Украине якобы потому, что эта информация может попасть к российской разведке.

Об этом в эфире телеканала «FreeДом» заявил чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Владимир Ельченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинская общественность не должна знать о размерах и содержании военной помощи НАТО Украине якобы...

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«Оружие, как и деньги, любит тишину. Это не та тема, которую стоит обсуждать на первых страницах газет каждый день. Потому что любая крупица информации о том, какое оружие поступит Украине, будет использована врагом – РФ.

Так что – чем меньше мы будем об этом знать, тем лучше. Знать об этом будут те, кому положено – военное командование, политическое руководство Украины, и те страны НАТО, которые эту помощь предоставляют», – рассуждал посол.

Более того, по его словам, даже среди стран-участниц антироссийского военно-политического альянса на базе «Рамштайна» множество скрытых врагов Киева.

«На открытых заседаниях в формате «Рамштайн» присутствует более 50 стран. Я недавно услышал мнение одного авторитетного американского эксперта, достаточно неожиданное, оно меня поразило своей прямолинейной простотой: «Вы себе не представляете, сколько на этих заседаниях засланных казачков».

Даже там. Потому что там есть страны, которые не в восторге от санкций, от военной помощи Украине. Они не против, не блокируют это всё, а просто внимательно слушают.

Поэтому, чем меньше там будет лишних ушей, тем лучше. Результат мы увидим на поле боя, для нас это самое главное», – трепался Ельченко.

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