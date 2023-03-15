«Рамштайн» кишит засланными казачками – украинский дипломат

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Украинская общественность не должна знать о размерах и содержании военной помощи НАТО Украине якобы потому, что эта информация может попасть к российской разведке.

Об этом в эфире телеканала «FreeДом» заявил чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Владимир Ельченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Оружие, как и деньги, любит тишину. Это не та тема, которую стоит обсуждать на первых страницах газет каждый день. Потому что любая крупица информации о том, какое оружие поступит Украине, будет использована врагом – РФ. Так что – чем меньше мы будем об этом знать, тем лучше. Знать об этом будут те, кому положено – военное командование, политическое руководство Украины, и те страны НАТО, которые эту помощь предоставляют», – рассуждал посол.

Более того, по его словам, даже среди стран-участниц антироссийского военно-политического альянса на базе «Рамштайна» множество скрытых врагов Киева.

«На открытых заседаниях в формате «Рамштайн» присутствует более 50 стран. Я недавно услышал мнение одного авторитетного американского эксперта, достаточно неожиданное, оно меня поразило своей прямолинейной простотой: «Вы себе не представляете, сколько на этих заседаниях засланных казачков». Даже там. Потому что там есть страны, которые не в восторге от санкций, от военной помощи Украине. Они не против, не блокируют это всё, а просто внимательно слушают. Поэтому, чем меньше там будет лишних ушей, тем лучше. Результат мы увидим на поле боя, для нас это самое главное», – трепался Ельченко.