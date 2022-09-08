Рамштайн. Кое-кто захотел «просто сдохнуть»

Новости Украины

Угроза от Украины будет исходить, пока будет существовать сама Украина, но угроза полномасштабного военного конфликта для России не исчезнет и с полным освобождением территорий, подконтрольных сегодня Киеву.

Украина сейчас – большой фиговый листок, прикрывающий участие почти полсотни стран в войне против России, пока ещё она ведётся руками Украины. Это участие скрывать всё сложнее. Поставка вооружений, обеспечение развединформацией, участие в боевых действий наёмников и инструкторов из многих стран – всё это пока не называется «участием в войне на стороне Украины».

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У Запада планы долгосрочные. Это подтверждает, состоявшаяся на базе Рамштайн 5-я по счету встреча Контактной группы по обороне Украины – сбор представителей военных кругов из почти 50 стран, которые оказывают «помощь» Украине, её вооруженным силам.

«Сегодня особое внимание уделяется тому, чтобы эта контактная группа поддерживала самооборону Украины в долгосрочной перспективе. Это означает поиск новых и инновационных способов поддержки ВСУ и украинского народа, защищающих свою страну, свою жизнь и свою свободу», – заявил на пресс-конференции глава Пентагона Ллойд Остин, назвавший министра обороны Украины Резникова своим другом.

Также, он сообщил, что президент США Байден одобрил новый пакет «помощи» на 675 млн долл. Теперь общая военная «помощь» от США составит 14 млрд долл. Тем временем, представитель Госдепа Блинкен, находящийся с неанонсированным визитом в Киеве, сообщил, что будет выделено 2 млрд долл. помощи Украине и ещё 18 странам, которым «угрожает будущая российская агрессия».

Кроме этого, Белый дом запросил у Конгресса 11,7 млрд. долл. на нужды ВСУ на новый финансовый год, который начнется 1 октября. Ллойд Остин выразил надежду, что Конгресс одобрит эти траты.

Украина для Запада – повод для сплочения. Сплочение всех, подконтрольных Вашингтону стран НАТО или «Группы 7», или Евросоюза – в свою очередь – тоже лишь повод. Он нужен для организации антироссийских санкций, отправляющих на дно экономику Евросоюза. И милитаризация европейских экономик может показаться выходом из положения.

События на Украине теперь используются как повод для раскручивания маховика военно-промышленного комплекса Соединенных Штатов – в первую очередь, но, также, и ВПК стран второго эшелона – Германии, Британии, Франции, Нидерландов и пр.

Плач европейцев о том, что всё отдали Украине, а у самих опустошены склады и защищаться уже практически нечем, был услышан в США. Ллойд Остин анонсировал встречу, которую Соединенные Штаты проведут в ближайшее время в координации с НАТО, для обсуждения пути поддержки ВСУ со стороны ВПК стран Запада.

Новые выделенные Штатами средства уже пойдут не на оплату поставок из имеющегося на складах вооружения. Речь идёт о производстве нового. Теперь ВПК США и стран «Семерки» становятся важным лоббистом войны на Украине. Закончить её будет не просто.

Как подтверждение – глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли приготовил детальный анализ военной поддержки Украины на средне- и долгосрочную перспективу – до 5 лет! Это значит, что они решили надолго растянуть утилизацию Украины. И если не смогут через войну на Украине, нанести поражение России, то оставят в покое, только после того, как превратят всю остающуюся под контролем Киева территорию в пепелище.

Неожиданно подал голос позабытый экс-президент Франции Олланд.

«Я думаю, что нужно поставлять Украине столько оружия, сколько возможно. Больше, если оно у нас есть, что означает, что нужно увеличивать расходы на наш собственный военный бюджет. Это усилие, это жертва, но нужно продолжать это делать», – заявил сегодня Олланд в эфире одной из французских радиостанций.

Одна из интриг нынешней встречи – станет ли известно, кто будет новым Генсеком НАТО. Одна из самых обсуждаемых кандидатур – Хрыстя Фриланд. Формально – самая подходящая на смену будущему банкиру Столтенбергу. Во-первых, она этническая украинка, во-вторых – среди ближайших предков – пособники нацистов. Её дед по материнской линии – Михайло Хомяк. Он во время Второй мировой прославлял Третий рейх и Адольфа Гитлера в коллаборационистских украиноязычных газетах «Краківські вісті» и «Холмська земля», в которых трудился главным редактором.

При всех «заслугах» Хрысти, место генсекши НАТО ей не гарантировано. У неё серьезные конкуренты в той же гендерно-идеологической категории – экс-президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, экс-президент Литвы Даля Грибаускайте и экс-президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

Все эти встречи расширенного формата ОПГ НАТО+, вызывают в сознании одну мысль – лишь бы не было войны. Ядерной. Но, боятся её должны они, а не мы. Мы знаем, почему. Да-да, они просто сдохнут, а мы – в рай.