«Рамштайн» может стать новым военно-политическим блоком – без разногласий и права вето

Вадим Москаленко.  
16.02.2023 18:40
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Собравшийся вокруг проблемы Украины антироссийский военно-политический альянс на базе «Рамштайна» может стать гораздо эффективнее НАТО, поскольку будет действовать без учёта позиции отдельных стран, по большей мере исходя из интересов США.

Об этом в эфире интернет-канала украинского журналиста Александра Шелеста заявил киевский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Собравшийся вокруг проблемы Украины антироссийский военно-политический альянс на базе «Рамштайна» может стать гораздо эффективнее...

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«Рамштайн» фактически превратился в новый военный блок, потому что он включает не только страны НАТО, но и других сегодня союзников Украины, союзников США. Этот новый «украинский» блок или «украинский военно-политический блок» – наиболее эффективная военная коллективная структура в мире на сегодня.

Потому что даже среди НАТО многие решения сложно принять и невозможно принять, а «Рамштайн», который просто собирает отдельные страны, которые в меру своих возможностей и желаний сбрасываются в общий котелок под названием Украина, он продемонстрирует огромную эффективность», – уверяет политолог.

По его словам, такой новый блок будет принципиально иначе функционировать, чем неповоротливый альянс НАТО.

«Возможно, на базе «Рамштайна» в будущем будет сформирован новый военно-политический блок взамен или параллельно НАТО, AUKUS, другим форматам сотрудничества – США-Япония, США-Южная Корея, его прообразом как раз может стать «Рамштайн», где нет таких политических проблем, где нет ни у кого права вето для блокирования решения, где применяется абсолютно другие механизмы выработки этих решений, исходя из права большинства, исходя из позиции США и исходя из возможности тех или иных стран», – рассуждал Бортник, не уточняя, будут ли США прямо вступать в войну в случае нападения на одного из участников «Рамштайна».

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