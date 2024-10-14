«Рамштайн» перенесли на ноябрь – на Украине уже сравнили это с предательством из «Храброго сердца»

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Der Spiegel сообщает о планах досиживающего свою президентскую каденцию Джо Байдена. По данным издания, американский президент должен приехать в Германию на следующей неделе с «прощальным визитом».

Как известно, ранее президент США отменил запланированную поездку в Германию на форум военных спонсоров Украины в Рамштайне из-за урагана «Милтон». Впрочем, по мнению ряда западных медиа, это было лишь отговоркой из-за отсутствия у Байдена положительных новостей для Зеленского. Однако сейчас уже идет подготовка к его визиту в ФРГ в ближайшие дни.

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«Визит Байдена в Берлин – своего рода прощальный визит президента перед предстоящими выборами. Первоначально он планировался как официальный государственный визит с официальным банкетом и другими почетными встречами, но теперь программа значительно сократилась» , — пишет издание.

Немецкое общественное телевидение ZDF добавляет, что Украине от прощального визита Байдена ждать нечего. Как сообщает издание, программа визита Джо Байдена в Германию будет значительно сокращена и ограничена одним днем ​​— пятницей 18 октября.

Это значит, что встречи формата «Рамштайн» с участием лидеров западных стран в ближайшее время не будет. Как отметил журналист ZDF Эльмар Тевессен, дальнейшие решения в формате Рамштайн, вероятнее всего, будут приниматься только после результатов президентских выборов в США.

В то же время лидер оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц заявил, рассуждая об отмененном «Рамштайне», что он бы «попытался спасти эту конференцию».

Политик подверг критике тот факт, что встреча коалиции западных стран по оказанию военной помощи Украине была отменена после внезапной отмены визита президента США Джо Байдена в Германию.

В эфире ARD Мерц заявил, что европейцы «не должны делать себя меньше, чем они есть». Имея в виду возможное избрание Дональда Трампа президентом США на предстоящих выборах, кандидат в канцлеры Германии заявил также, что европейцам следует стать более независимыми от Соединенных Штатов.

«Это уже не та сильная регулирующая власть, к которой мы привыкли», – констатировал Мерц.

В самой Украине ряд комментаторов уже успел сравнить отмену «Рамштайна» с предательством шотландскими лэрдами героя национально-освободительной борьбы Уоллеса перед решающей битве при Фалкирке.

«Помните «Храброе Сердце» с Гибсоном, тот момент, когда в битве при Фалкирке шотландские лэрды уводят конницу кланов, оставляя Уоллеса один на один с англичанами? Вспомнил об этом, когда прочел, что следующий Рамштайн будет после американских выборов», – плачется нардеп от «Слуги народа» Максим Бужанский в своем тг-канале.