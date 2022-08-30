«Рамштайн» в День освобождения Донбасса от нацистов – не простое совпадение» – Корнилов

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Новости Украины

Очередной саммит на американской базе «Рамштайн» в Германии пройдет на День освобождения Донбасса от нацистов. К этому моменту ВСУ ежедневно будут пытаться доказать состоятельность Украины как проекта.

Об этом в эфире канала «Россия 1» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Корнилов рассказал, что Запад специально выбрал дату освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков, они видят в этом какой-то символизм.

«Рамштайн очередной – намечен в Германии на 8 сентября. Это День освобождения Донбасса от германского нацизма. И вот они умеют выбрать дату. Любые случайности, конечно, не случайны. Вот, 8 сентября в день освобождения от германского нацизма, они в Германии будут обсуждать, как бомбить народ Донбасса. Даже не понимая, какие для нас в этом смысле аналогии появляются», – сказал Корнилов.

В свою очередь, руководитель информационного агентства News-Front Константин Кнырик отметил, что последние попытки ВСУ сделать «контрнаступление» на Херсон были посвящены именно к этому саммиту, дабы Запад убедился в жизнеспособности проекта «Украина».

«Этот сходнячок, который будет принимать решение 8 сентября, продолжать финансировать или нет, тут тоже надо проанализировать экспертное сообщество западное. Они же тоже говорят, что ребята, а может ну её, ту Украину? Может быть, не стоит? Может неэффективно, может, мы делаем что-то не то? И сегодня (попытка наступления на Херсонском направлении – ред.) был сеанс самоубеждения в том, что проект «Украина» жив, проект «Украина» на что-то способен и что-то может. Поэтому я думаю, что до 8 числа череда вот этих провокаций всё же ещё будет, и мы должны быть к ним готовы», – объяснил эксперт.