«Рамштайн»: Зеленский уехал грустным из Брюсселя – политолог

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Бельгию, где он впервые принял участие в формате «Рамштайн», чтобы убедить «партнеров» не бросать его страну и продолжить обеспечение деньгами и оружием, оказался не таким уж и радостным. По факту он услышал больше обещаний, чем каких-то конкретных гарантий.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил политолог, член движения «Другая Украина» Василий Вакаров.

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«Что Зеленский получил от Бельгии по факту? Ничего! По сути, Бельгия отказалась включить в новый санкционный пакет запрет на продажу Россией алмазов. Также никаких денег Бельгия не дала, а обещала сделать это в будущем. И, наконец: видели бы Вы лицо Зеленского, когда Кроо заявил о поставках истребителей в 2025 году! Тот прямо закрыл глаза и готов был под стол провалится от такого цинизма: ведь Зеленскому истребители нужны «вчера», а не через полтора года», – подчеркнул он.

«На «Рамштайне» Зеленский требовал деньги и оружие. И угрожал ракетным обстрелом со стороны России странам Восточной Европы. Ллойд Остин объявил о передаче Украине помощи на $200 млн. Их должно хватить Украине, чтобы усилить свое ПВО. Однако, самым главным заявлением было то, что Украина уже получила помощь в $43 млрд.

Почему это было главным? Потому, что именно сейчас в Украине проводит свою работу аудиторская группа из США, которая, как раз-таки, изучает – на что именно были потрачены эти деньги. Все больше и больше появляется информации о том, что часть оружия, полученного за эти деньги, оказалась в руках ХАМАС. Очень скромными оказались итоги поездки Зеленского в Брюссель. Практически – никакими», – отмечает Вакаров.