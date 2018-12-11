«Рана не затянулась»: В крымские села просят вернуть власть, как было при Украине

11.12.2018, Симферополь, Галина Шершнева

В крымских селах после перехода на российскую административно-территориальную систему образовался кризис власти.

Об этом сегодня на заседании Совета министров Крыма заявил спикер Госсовета республики Владимир Константинов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Последние опросы по Ялте показали очень низкий уровень влияния власти в поселках. Там мы убрали органы власти под названием советы и так взамен ничего и не поставили. Так за четыре года эта рана и не затянулась. Сегодня в общении с людьми выясняется, что там полный вакуум. И депутатский корпус провалился, и администрации. Лучшим решением было бы – внести изменения в их уставы и сформировать там административный орган, который бы взял на себя полноту власти на месте», – сказал Константинов.

Его поддержал глава Крыма Сергей Аксенов.

«Нужно оценить услуги, которые оказывались четыре года после возвращения на историческую Родину, пока у нас не прошла административная реформа. Тот же объем услуг должен быть возвращен в поселки на местах. Люди за бумажками ездить в городские администрации не должны. Это касается не только Ялты, это везде, где села вошли в городские округа», – сказал Аксенов.