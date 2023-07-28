Rand Corporation: Киеву надо забыть о помощи войск НАТО

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Страны западного блока боятся прямого военного столкновения с Россией – и не пойдут на ввод военного контингента на территорию Украины.

Об этом в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту заявил сотрудник американского аналитического центра RAND Самуэль Чарап, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий поинтересовался, можно ли найти повод для того, чтобы «привлечь иностранные войска на территорию Украины».

«Очень маловероятно, с моей точки зрения. Это один из главных приоритетов у президента Байдена – избежать прямого конфликта между США и Россией. Не будет никакого консенсуса и у союзников. Пойдёт ли на это отдельная Польша? Ради чего?», – сказал Чарап.

Он подчеркнул, что Запад не заинтересован в прямом столкновении с Россией, и всеми силами постарается его избежать.

«Если Россия нападёт на страну-члена НАТО – это совсем другой вопрос. А так, напрямую, вовлечься в войну – нет. Это значит война между Россией и НАТО, и тогда Бог знает, что будет. Нет, я не вижу такой заинтересованности в Вашингтоне и других союзнических странах», – добавил эксперт.