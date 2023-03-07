Rand Corporation морально готовит Украину к вечной войне против России

Вадим Москаленко .  
07.03.2023 21:55
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Несмотря на всю свою русофобию и заверения западных политиков, оккупировавшие Киев бандеровцы могут даже не рассчитывать окончательно победить Россию, ведь война на Украине «должна» идти очень долго.

Об этом в эфире интернет-канала «Ukrlife» заявил сотрудник американского аналитического центра RAND Самуэль Чарап, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на всю свою русофобию и заверения западных политиков, оккупировавшие Киев бандеровцы могут даже...

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«Абсолютная победа – это когда не надо опираться на соглашения с проигравшей стороной. Когда победитель в войне не будет опасаться угрозы со стороны проигравшего в будущем.

Этого можно достичь путём полной оккупации, смены режима, демилитаризации. Классический пример – это Германия и Япония после Второй мировой войны, смена режима в Ираке, и так далее», – сказал аналитик.

Тем не менее, он подчеркнул, что Киев может не надеяться на «абсолютную победу», ведь это противостояние, с точки зрения Вашингтона, должно длиться очень долго.

«Но такая абсолютная победа недостижима – ни для той, ни для другой стороны. Это значит, что в будущем и России, и Украине придётся жить с возможной угрозой с другой стороны на постоянно основе. Как факт жизни, так сказать», – резюмировал Чарап.

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