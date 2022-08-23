Раненые и погибшие: Провокация Украины в День флага России в Херсоне

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Новости Украины

ВСУ в понедельник снова нанесли удар по Антоновскому мосту в Херсоне – опять были использованы американские РСЗО «Хаймарс». В это время на мосту рабочие проводили ремонт дорожного полотна после предыдущей украинской атаки. В результате не менее 15 человек пострадали при обстреле, уже известно о двоих скончавшихся.

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Нацисты знали, что днём идут ремонтные работы, и что военных в это время там нет. Это ещё один сознательный террористический акт.

В целом же бомбят Херсон почти еженощно. На днях ночью, в комендантский час, возвращались в Херсон из поездки по области. Наблюдали ночью в небе, как российские ПВО сбивают ракеты ВСУ, летящие на Херсон. Снять не получилось, все произошло неожиданно, но страшно, вблизи, – и в этот момент ещё лучше понимаешь, что город жив благодаря русским солдатам.

Подготовка к референдуму идёт полным ходом, но моё субъективное мнение – как человека, наблюдающего ситуацию вблизи, что проводить голосование ещё рано. Ещё много «упоротых». И далеко ещё не все желающие получили паспорта, не все переоформили пенсии и далеко не все имеют оплачиваемую работу. Народ ещё ропщет, и ночные канонады укрепляют веру тем, кто обещает «освобождение Херсона ВСУ».

Есть еще фактор того, что много родственников, детей, мужей, братьев воюет на стороне бандеровцев. Ждать лояльности, а тем более поддержки от таких родственников не приходится, такие и вредительством будут заниматься, и саботажем. Но время и просветительская работа могут изменить ситуацию.

Август – традиционная арбузная пора на Херсонщине, сейчас купить арбуз весом 10 килограмм можно за 35 гривен, по цене буханки хлеба. Такой арбуз и домой дотащить трудно, а выбрать меньшего размера проблематично, а вот ещё больше – можно! Однако, перефразируя классика: «Арбузная пора – очей разочарование». Проблемы в сбыте арбузов заставляют аграриев утилизировать урожай, просто перепахивая поля, чтоб не тратиться на сбор и вывоз. Смотреть на это очень больно, в выигрыше остались только те аграрии, которые не сеяли ничего – у них доходов нет, но и убытков нет тоже.

Увы, но пока что встречи с москвичами, обещавшими закупки и грандиозные планы, – не увенчались успехом. Доставка автотранспортом обходится дороже, чем сам урожай. В ВГА принимать какие-то решения в помощь аграриям или не хотят, или не знают как, или бояться взять на себя ответственность.

Но есть и положительные моменты.

На днях в Херсоне открылась школа молодых журналистов, где будут проводить мастер-классы представители ведущих российских СМИ. Сейчас это очень важно – нужно входить в российские реалии, это далеко не украинская вседозволенность, где за безосновательное обвинение, хамство и ложь автор не нес уголовной ответственности.

Это известие вызвало настоящую истерику бежавших в Киев националистов и грантоедов из «медиа-спильноты» – «российская пропаганда набирает с улицы детей учить информационной войне за референдум, осуществляет прокачку мозгов жителям Херсона».

А 18 августа состоялось торжественное открытие телеканала «Таврия», при котором и работает медиа-школа, где пройдут переподготовку уже работающие тележурналисты и будут учиться студенты ХГУ кафедры журналистики.

Коснусь церковной темы. Митрополит Херсонский Иоанн с начала СВО поселился в Ровно и ждёт «освобождения Херсона ВСУ». Часть священников поддержала решение Киевской митрополии и отказывается поминать Патриарха всея Руси Кирилла. Родня этих клириков в первых рядах в марте ходила с криками «Херсон – це Украина». Известно о коррупционных схемах. Сколько стоило попасть на прием к митрополиту, как, попавшие в немилость Иоанну, ссылались в глушь неугодные священники.

Чаще нужно бывать на службе русским военным, в их присутствии клирики ведут себя чинно. Но Церковь в Херсоне нуждается в решении кадрового вопроса, да и в возвращении своего исконного имени – Русская.

И немного о культурной жизни.

Херсонский дворец молодежи организовал выставку работ художников.

В фойе, вместе с выставкой картин, проходила экспозиция экзотических животных – для юных посетителей. Московский зоопарк передал клетки и корма для этих зверушек.

В концертном зале прошло выступление херсонских артистов, в том числе и тех, которых гнобили украинские чиновники от культуры за русскоязычный репертуар.

А в воскресенье Херсон посетила команда российских артистов. Состоялся концерт продолжительностью 3 часа.

Александр Буйнов, Варвара, «гардемарин» Дмитрий Харатьян, Виктор Рыбин из «Дюны» с супругой Натальей Сенчуковой, Родион Газманов.

Особо тепло публика приветствовала появление на сцене Александра Михайлова – великолепного актера, известного по роли в фильме «Любовь и голуби». Доброты – вот чего так не хватает сейчас жителям Херсона.