Раненые работники «Черноморнефтегаза» доставлены в больницу Симферополя
Троих пострадавших после удара ВСУ по буровым платформам «Черноморнефтегаза» переведут в больницу скорой помощи Симферополя.
Об этом сообщил врио министра здравоохранения Крыма Константин Скорупский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В основном, у них повреждения в результате ожогов и различной степени травмы, – уточнил глава Минздрава. – Принято решение, и уже выехала бригада санавиации, данные пациенты будут переведены в 6-ю городскую больницу в ожоговое отделение для дальнейшего лечения. Состояние оценивается как средней степени тяжести».
Еще двум пострадавшим была оказана амбулаторная помощь. В госпитализации они не нуждаются.
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