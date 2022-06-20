Раненые работники «Черноморнефтегаза» доставлены в больницу Симферополя

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Троих пострадавших после удара ВСУ по буровым платформам «Черноморнефтегаза» переведут в больницу скорой помощи Симферополя.

Об этом сообщил врио министра здравоохранения Крыма Константин Скорупский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В основном, у них повреждения в результате ожогов и различной степени травмы, – уточнил глава Минздрава. – Принято решение, и уже выехала бригада санавиации, данные пациенты будут переведены в 6-ю городскую больницу в ожоговое отделение для дальнейшего лечения. Состояние оценивается как средней степени тяжести».

Еще двум пострадавшим была оказана амбулаторная помощь. В госпитализации они не нуждаются.