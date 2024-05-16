Раненые украинские военные сутками не получают помощь

Вадим Москаленко.  
16.05.2024 08:55
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Медицина, Украина


В подразделениях ВСУ настолько плохо с эвакуацией раненных, что многие эвакуированные получают помощь только спустя несколько суток после ранения. Об этом в интервью экс-депутату Рады Анне Гопко заявила её бывшая коллега, а ныне медик ВСУ Оксана Корчинская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«У нас большие проблемы в эвакуации. По всей линии фронта у нас эвакуация с задержкой. У нас не было таких проблем в 2014 году, потому что не было fpv-дронов» и не было ситуации, когда мы отрезаны», – сказала Корчинская.

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В подразделениях ВСУ настолько плохо с эвакуацией раненных, что многие эвакуированные получают помощь только...


«У нас сейчас в Херсонской области до медпункта эвакуация – несколько суток. За последние годы Запорожская, Донецкая области – в среднем раненный идёт 6-8 часов, и это считается хорошо. А те ребята, которых привозят через 17-24 часа, а они с турникетами, а никто конверсию не делал. Это ужас», – пожаловалась нацистка.

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