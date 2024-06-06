Раненый ВСУшник: Самое страшное – FPV-дроны русских

С лета 2023 года ВС РФ ощутимо усовершенствовали ведение боя, штурмов и обороны. Рои FPV-дронов русских не дают ВСУшникам ни зайти, ни выйти с позиций.

Об этом в эфире «5 канала» рассказал находящийся на реабилитации после ранения военнослужащий 243 батальона 241 бригады теробороны ВСУ Даниил Гончаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они стали намного более обученными. Те люди, которые из старого состава остались, они теперь обученные воины, и они знают, что и как они делают. У них также процветает всё, что связано с беспилотниками, и на таком уровне – просто нереально сравнить их количество всего, что летает сверху, у нас намного меньше. И пехота у них видоизменилась. Я там крайний раз был более полугода назад, но на тот момент у них стало меньше мясных штурмов, а стало больше подготовленных штурмов, они больше видят, они лучше обороняются, они лучше держат позиции, чем раньше», – рассказал Гончаренко.

Отдельно он пожаловался на «самое страшное» – FPV-дроны.

«Если весной-летом 2023-го они только начинали, потому что на тот момент были сбросы с дронов, они нас кошмарили и мы их кошмарили, и потом это всё переросло в эру более дешёвой FPV, которую собирают в гаражах и фигачат – чем дальше и больше он унесёт, тем лучше будет, оно дешёвое, и все их собирают – и мы, и они, но у них это намного больше, и возможностей у них больше. Поэтому, вот так, заезжает броня, и просто на перекрёстке висит 20-30 FPV. Летит одна – не попала, летит вторая, третья, пятая. Они просто висят, как рой. Так же и на позициях – и ночью, и днём. И нормально ни зайти, ни выйти с позиций. Сейчас самым тяжёлым стало зайти и выйти с позиций, не так тяжело сидеть на позициях, потому что там ты спрятан в норе, в окопчике. А зайти и выйти – сложно, потому что они всё видят, и всё прилетает», – сокрушался ВСУшник.