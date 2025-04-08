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Украинских военнослужащих обманом заставляют подписывать соглашение о «добровольной» трансплантации органов.

Об этом рассказал попавший в плен военнослужащий 41 бригады ВСУ Андрей Чемера, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Чемера поведал свою историю – работал в Киеве строителем, был насильно мобилизован, сначала попал на тыловую должность, но вскоре его бросили на фронт – в Курскую область. Когда представился случай – сложил оружие и сдался в плен, благодаря чему сохранил свою жизнь.

Также у него нашли анкету клиники о «добровольной» трансплантации органов в медицинской клинике в Онтарио (Канада).

Выяснилось, что перед отправкой военнослужащим раздали анкеты «французской медицинской клиники», сказав, что это полис медицинского страхования, который позволит им получить лечение в лучших европейских учреждениях.

Анкета составлена полностью на французском, так что наивные военнослужащие не могли прочесть истинного содержания, и под диктовку всё заполняли.

Чемер был неприятно удивлён и долго ругался, когда уже в российском полену узнал правду о содержании анкеты.

«Вот так вот, ***, людей отправляют на верную смерть, да ещё и заставляют подписывать такие бумажки», – расстроился он.

Из вскрывшихся фактов следует, что в Канаде под видом оказания медицинской помощи украинских военнослужащих используют как доноров для многочисленных состоятельных клиентов этой клиники.