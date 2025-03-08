«Рано грезить о выходе на границу с Польшей» – Монтян

России рано начинать военные операции против Прибалтики, пока не закончатся боевые действия на Украине.

Об этом в интервью эстонскому кинодокументалисту Олегу Беседину заявила адвокат и волонтёр Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий спросил, будет ли РФ «военно-техническим способом убирать базы НАТО с территории Прибалтики?».

«Для начала нехило бы хотя бы взять Торецк, который Дзержинск, наконец-то, а то 7 февраля отчитались, что его взяли, а Горловку продолжают кошмарить, как в первый день. И даже хуже, чем в первый день войны. Нехило бы как-то вот и Покровск наконец-то взять, ну и вообще хотя бы освободить территорию ЛНР и ДНР. Какая Эстония? О чем речь вообще? Если российские элиты в ближайшее время не возьмутся за войну всерьез, то скоро весь фронт будет воевать на ослах, потому что техника закончится.

Я вообще не понимаю людей, которые там бредят какими-то там выходами на границу Польши, на ликвидацию там силовую баз НАТО в Эстонии и так далее. Ребята, вы фронт от Горловки отодвиньте для начала. Это все пока разговоры в пользу бедных, которые вообще ничем не подкреплены», – сказала Монтян.