«Рано или поздно»: что произойдёт, когда Россия перестанет нянчиться с противником – Живов

Россия рано или поздно применит на Украине оружие, сопоставимое по мощности с тактическим ядерным.

Об этом в интервью радиостанции «Комсомольская правда» заявил военный волонтер Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

«У нас есть не ядерные серьезные бомбы, вакуумные, по типу ТОС (тяжелая огнеметная система – ред.) – «Солнцепеки». Они, не оставляя ядерного следа, имеют поражающую силу, близкую к тактическому ядерному боеприпасу. Если мы серьезно захотим заявить противнику о том, что мы больше с ним не нянчимся, мы можем применить такие бомбы.

Я думаю, рано или поздно – применим, потому что противник-то использует оружие массового поражения. Кассетный боеприпас западного образца – типичный пример оружия массового поражения», – отметил Живов.