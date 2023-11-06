«Рано или поздно»: что произойдёт, когда Россия перестанет нянчиться с противником – Живов

Елена Острякова.  
06.11.2023 16:27
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Россия рано или поздно применит на Украине оружие, сопоставимое по мощности с тактическим ядерным.

Об этом в интервью радиостанции «Комсомольская правда» заявил военный волонтер Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия рано или поздно применит на Украине оружие, сопоставимое по мощности с тактическим ядерным....

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«У нас есть не ядерные серьезные бомбы, вакуумные, по типу ТОС (тяжелая огнеметная система – ред.) – «Солнцепеки». Они, не оставляя ядерного следа, имеют поражающую силу, близкую к тактическому ядерному боеприпасу. Если мы серьезно захотим заявить противнику о том, что мы больше с ним не нянчимся, мы можем применить такие бомбы.

Я думаю, рано или поздно – применим, потому что противник-то использует оружие массового поражения. Кассетный боеприпас западного образца – типичный пример оружия массового поражения», – отметил Живов.

Он также напомнил о том, что противопехотные мины запрещены многими международными конвенциями, однако они используются и Россией, и Украиной.

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