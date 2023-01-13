Рано или поздно Киев потребует у Запада ядерную бомбу – Корнилов

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Во всех неудачах на фронтах Киев будет сетовать на недостаток поддержки или вооружений – и винить всех, кроме себя.

Об этом в эфире канала «Белта» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий канала Андрей Воропай напомнил недавнее заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, который поблагодарил Запад за поставки оружия, однако посетовал на то, что в достаточной степени Киеву никто из западных стран помощь не оказал.

«А что им в принципе требуется, о чём идёт речь? О ядерной бомбе, что ли?», – спросил ведущий.

«Рано или поздно, я не шучу, встанет вопрос и об этом, – ответил Корнилов. – Давайте вспомним, с чего начался конфликт. Не с начала спецоперации, а с заявления Зеленского в начале прошлого года на конференции в Мюнхене о том, что Украина собирается выйти из Будапештского меморандума, и, соответственно, возрождать запасы ядерного оружия. То есть – и этот вопрос будет стоять, смею заверить».

Он добавил, что ремарка Кулебы – лишнее свидетельство того, какое понимание выражения благодарности у украинских политиков.

«В этом смысле ожидать от Украины действительно благодарности, сколько бы в неё ни вложился, никому не приходится. Кулеба лишний раз напомнил. Помните, сколько Россия вкладывала в Украину, украинскую экономику дешёвым газом, кредитами всевозможными, вы видите, благодарность своеобразная. То же самое ждёт и западных «благодетелей» Украины, хозяев. Всё равно их потом будут винить во всём, что бы там ни происходило на фронтах. Это мы уже проходили не одно столетие», – подчеркнул историк.