Рано или поздно новые приобретения России будут признаны Западом – укро-пропагандист

Тарас Стрельцов.  
05.04.2024 18:27
  (Мск) , Львов
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


В случае достижения Россией всех целей СВО европейские народы сразу перейдут на сторону победителя, и у Москвы не будет проблем с международным признанием.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил украинский пропагандист и открытый гей Виталий Портников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В случае достижения Россией всех целей СВО европейские народы сразу перейдут на сторону победителя,...

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«Если РФ достигнет своих целей, то Россия станет политическим куратором Европы. Большинство избирателей европейских стран будут голосовать за тех политиков, которые будут обещать договориться с Россией.

И я уже не говорю, что Путин и так интегрирован в мировую политику, имеет контакты с лидерами Китая, Индии, Бразилии, Южной Африки. БРИКС расширяется. Просто, русские сделали свой выбор, что они не на Западе, а на Востоке. Это их геополитический выбор на сегодняшний день», – возмутился Портников.

«Но они могут вернуть и влияние на Западе, если победят нашу страну, и превратят её в часть России. Влияние России на европейские процессы укрепится в разы.

После победы большевиков Советский Союз не признавали лет двадцать. Ну, не будут на Западе признавать Россию двадцать лет, в её новых границах. Но если она сохранит эти приобретения, то рано или поздно признают, как признали коммунистический Китай и СССР. То есть, Путин не видит никаких проблем с интеграцией в мировую политику. И наша задача – чтобы этого не произошло, – призывал он.

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