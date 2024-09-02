«Рано или поздно подействует» – депутат Рады неуверенно оправдывает курскую авантюру

Согласно любой логике, у русских нет никаких причин сбавлять темп продвижения в Донбассе и перебрасывать войска в Курскую область, но рано или поздно наступление «где-то остановится».

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил член комитета по нацбезопасности и обороне, депутат Верховной рады Сергей Рахманин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В определённой мере она [курская операция] себя оправдала всё равно. Кроме боевого духа и пополнения обменного фонда, давайте так. Русские не перекидывают резервы с Покровского направления наиболее перспективного для них. Ресурсы, которые перекидываются – это с тыла, это бригады, которые находились на возобновлении боеспособности, новосозданные подразделения. Всё равно это ресурс, это резерв, который не может быть использован на других направлениях. Более того, русские там сейчас не накапливают большое количество людей, сейчас им не нужно больше сил и средств, но рано или поздно им придётся решать вопрос по освобождению от украинских войск своей территории. И тогда понадобится намного больше средств, которые они, опять же, не смогут использовать на других направлениях», – успокаивал Рахманин.

«Сейчас в стадии активного наступления на Покровском направлении и не только, есть активные действия на Кураховском направлении, усилили наступление на Угледар, тяжело, но определённые действия происходят, они не оставили намерений взять Часов Яр и Торецк. То есть у них сейчас по любой логике нет [причин] останавливать этот процесс и перебрасывать войска на Курской направление. Но рано или поздно это наступление остановится. Где остановится, зависит от многих обстоятельств, в первую очередь, от стойкости наших военных. И тогда им всё равно придётся осуществлять операцию по освобождению своих территорий. И это уже будет требовать намного больших ресурсов. То есть эта операция всё равно создаёт им проблемы на будущее», – убеждал сам себя депутат.