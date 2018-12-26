Рано радовались: Как падение цен на нефть ударит по Украине

26.12.2018, Киев, Максим Карпенко

Украинские патриоты напрасно радуются падению мировых цен на нефть – от этого пострадает не только Россия, но и Украина. Об этом в своем видеоблоге заявил украинский политолог Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«То, что происходит сейчас с индексами в Штатах, что происходит с падением цен на нефть, которой в Украине многие радуются, что «это ударит по бензоколонкам вроде России», но они не понимают, что падение цены на нефть и есть проявление общей болезни мировой экономики…

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Это будет приводить к тому, что будет падать спрос на те товары, которые поставляет та же Украина на мировой рынок. Металл, сельскохозяйственное сырье, химическая промышленность, остатки машиностроения.

По гастарбайтерам тоже очень серьезно ударит, потому что… будут понижаться зарплаты, будет повышаться безработица. Как следствие, это будет отражаться на тех поступлениях, которые идут от гастарбайтеров на Украину. Сегодня они составляют около десяти, а, по некоторым подсчетам, и 12 миллиардов долларов в год», – заявил Романенко.