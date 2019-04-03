Рано радовались: Порошенко пойдёт на всё. Лучше на Украине уже не станет

03.04.2019, Киев, Игорь Петров

Петр Порошенко не выиграет выборы, потому что весь юго-восток Украины и электорат Юлии Тимошенко проголосуют против действующего президента.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политический аналитик Дмитрий Корнейчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Порошенко не выиграет второй тур. Даже теоретически не выиграет. По той причине, что, во-первых, весь юго-восток пойдет голосовать против него во втором туре.

Большая часть тех людей, которые голосовали за Бойко, Вилкула, они пойдут и проголосуют за Зеленского. Он, конечно, не особо им нравится, его клоуном считают, но им главное, чтобы не Порошенко…

В свою очередь, ядерный электорат Тимошенко ни в коем случае не проголосует за Порошенко», – сказал Корнейчук.

Его оптимизм не разделил присутствующий на пресс-конференции политолог, кандидат исторических наук Валентин Гайдай.

«Сработала ключевая технология – выход во второй тур Порошенко и Зеленского. Не Тимошенко и Порошенко, не Порошенко и Гриценко, не Порошенко и Бойко, условно, а именно Зеленского, который, знаете, считается таким полуфейковым кандидатом в сознании многих украинцев.

Порошенко будет бросать все козыри в игру и стараться победить – хотя бы с перевесом в процент, полтора процента, но он это будет делать, иначе бы вся эта игра не затеивалась бы, и не была бы эта «сетка», не было бы этих поездок по регионам, админресурса, колоссальной промывки мозгов через СМИ, через фейковые рейтинги, о чем я говорил неоднократно.

Поэтому я считаю, что есть довольно реальный шанс у Порошенко победить во втором туре.

Но, кто бы из них не победил, для Украины это будут годы дальнейшей деградации и превращения в аграрную страну с населением в 10-15 млн человек», – поделился своим прогнозом Гайдай.